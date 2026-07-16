Qué hacer en las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen en Chamberí: programación completa con música, cultura, gastronomía y actividades familiares

Como cada año en estas fechas, el distrito de Chamberí vuelve a vestirse de gala para celebrar a su patrona en sus icónicas Fiestas de Nuestra Señora del Carmen 2026. En esta edición, la programación prevista por el consistorio se alargará hasta el próximo domingo 19 de julio e incluirá conciertos gratuitos, actividades gastronómicas, torneos deportivos y un sin fin de actividades para toda la familia.

"Estos días de encuentro, convivencia y alegría", afirmaba el concejal del distrito, Jaime González Taboada, "es en los que nuestro distrito vuelve a mostrar el carácter acogedor, participativo y familiar que lo distingue". Con estas palabras el concejal invitaba a todos los madrileños a participar en estas fiestas "con espíritu festivo, respeto y responsabilidad", abogando por unas celebraciones en las que "vecinos, visitantes, mayores y pequeños" puedan compartir "la alegría de estar juntos".

Programa completo de las Fiestas del Carmen en Chamberí

El pasado martes 14 de julio, el acto de izado de la bandera nacional a cargo de la Armada Española marcaba el inicio de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen en el distrito madrileño de Chamberí. Seguidas el miércoles por la actuación de la Agrupación de Antiguos Tunos "Arcipreste de Hita", la programación de las fiestas prevé la celebración de los diferentes actos religiosos a lo largo del día de hoy.

Jueves 16 de julio

Así, este jueves 16 de julio a partir de las 18:30 horas en la Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel se podrá participar en el rezo del Santo Rosario y la misa de Eucaristía, que darán paso a la procesión de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Chamberí a las 20:30 horas. El cortejo que recorrerá las calles de Eloy Gonzalo, Juan de Austria, Luchana y Santa Engracia irá acompañada por la Agrupación Musical San Pedro Apóstol.

En el año 1991, un grupo de vecinos de Chamberí refundo la cofradía que llevaba disuelta desde 1962 / Archidiócesis de Madrid

Otras actividades gastronómicas, culturales y deportivas 10:00 horas - Visita a la Fundación Rafael del Pino (Calle de Rafael Calvo, 39)

- Visita a la Fundación Rafael del Pino (Calle de Rafael Calvo, 39) 11:00 horas - Visita guiada al Instituto Geográfico Nacional (Calle del General Ibáñez de Ibero, 3)

- Visita guiada al Instituto Geográfico Nacional (Calle del General Ibáñez de Ibero, 3) 11:30 horas - Taller: 'Crea tu propio queso fresco' (Mercado Guzmán el Bueno)

- Taller: 'Crea tu propio queso fresco' (Mercado Guzmán el Bueno) 12:00 horas - Recorrido guiado a la exposición 'Espectros: Enigmas de la Mirada' y a la colección de Arte Popular (Casa de México)

- Recorrido guiado a la exposición 'Espectros: Enigmas de la Mirada' y a la colección de Arte Popular (Casa de México) 17:00 horas - Taller: Café y cacao del campo peruano al mundo (Mercado Guzmán el Bueno)

- Taller: Café y cacao del campo peruano al mundo (Mercado Guzmán el Bueno) 18:00 horas - Taller: Hagamos un parfait con frutas e ingredientes de temporada (Mercado Guzmán el Bueno)

- Taller: Hagamos un parfait con frutas e ingredientes de temporada (Mercado Guzmán el Bueno) 19:00 horas - Concierto Mixanteña de Santa Cecilia (Casa de México) y Bailes folclóricos costarricenses (Centro Cultural Galileo)

Viernes 17 de julio

De cara al viernes 17 de julio, los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo musical 'La Ruta del Ritmo' guiada por Cloe y Malala en el Centro Cultural Galileo a las 12:00 horas. Tras bailar al ritmo de sus divertidas coreografías y juegos, a las 20:00 horas, Chamberí recibirá a su invitada de honor y pregonera de las fiestas: Samantha Vallejo-Nágera quien dedicará unas palabras a los vecinos del distrito dando el pistoletazo de salida al fin de semana de fiesta.

'La Ruta del Ritmo' se define como una propuesta llena de energía que combina música y humor para niños y familias / Programación Fiestas Chamberí

Aunque a las 21:00 horas estaba prevista la actuación de Bertín Osborne, el concierto ha tenido que ser cancelado por problemas de salud del artista. Pero Chamberí no renuncia a su fiesta y ya se ha anunciado la actuación de la 'Orquesta The Music Show' a la misma hora.

El grupo 'Siempre Así' cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la música / 'Siempre Así' en Spotify

Estos espectáculos musicales continuarán a lo largo de la noche con las actuaciones de 'Siempre Así', el grupo de rumba alegre y sureña con raíces flamencas que tomará el relevo a las 23:00 y, a partir de las 00:45 horas, el reconocido DJ Mike Fajardo tomará las riendas de las fiestas.

Otras actividades gastronómicas, culturales y deportivas 11:00 horas - Recorrido del pintor chamberilero Pérez-Herce (Calle Eduardo Dato, 7)

- Recorrido del pintor chamberilero Pérez-Herce (Calle Eduardo Dato, 7) 11:00 a 20:00 horas - Jornada de Puertas Abiertas de la Fundación María Cristina Masaveu

- Jornada de Puertas Abiertas de la Fundación María Cristina Masaveu 11:00, 12:00, 20:00 y 20:20 horas - Visita guiada al Museo Estación de Chamberí

- Visita guiada al Museo Estación de Chamberí 12:00 horas - Recorrido guiado a la exposición 'Espectros: Enigmas de la Mirada' y a la colección de Arte Popular (Casa de México)

- Recorrido guiado a la exposición 'Espectros: Enigmas de la Mirada' y a la colección de Arte Popular (Casa de México) 12:00 horas - Charla: 'Alimentación natural para perros y gatos' (Mercado Guzmán el Bueno)

- Charla: 'Alimentación natural para perros y gatos' (Mercado Guzmán el Bueno) 12:30 y 18:30 horas - Visita guiada a la colección Masaveu 'Arte Español del Siglo XX: de Picasso a Barceló' (Fundación María Cristina Masaveu)

- Visita guiada a la colección Masaveu 'Arte Español del Siglo XX: de Picasso a Barceló' (Fundación María Cristina Masaveu) 17:00 horas - Taller: 'Desayunos y meriendas saludables' (Mercado Guzmán el Bueno)

- Taller: 'Desayunos y meriendas saludables' (Mercado Guzmán el Bueno) 19:00 horas - Cine ciclo 'Un Verano en Juego': Atlético San Pancho (Casa de México)

Sábado 18 de julio

El sábado 18 de julio, el Centro Cultural Galileo acogerá a las 11:00 horas el concierto familiar 'Dando la Nota', que promete poner a bailar y cantar a niños y mayores; y a las 12:00 horas, la actuación infantil con pompas 'La Viajera Brisa' enseñará a los más pequeños del hogar como cada viento "tiene su propia magia".

'The Decrolers' fue el grupo ganador del Certamen de Bandas Musicales del distrito en la pasada edición / Chamberí 30 días

En el plano musical, la Plaza de Chamberí se llenará de actuaciones que comenzarán a la 13:00 con el grupo ganador del Certamen de Bandas Musicales 'The Decrolers'. De cara a la tarde, desde las 20:30 horas se sucederán las actuaciones del grupo 'Grupo', 'Yacaré' y 'Tam Tam Go'. Finalmente, a las 00:30 horas el DJ Barce demostrará su dominio en la cabina y su conexión natural con la música.

El DJ ha actuado en festivales como el Lemoncito Music Fest o Startlite / @jorgebarcenas_

Otras actividades gastronómicas, culturales y deportivas 11:00 horas - Visita-taller para familias 'Materia y Color. De paseo por el arte español del Siglo XX' (Fundación María Cristina Masaveu) y Recorrido del pintor chamberilero Pérez-Herce (Calle de Eduardo Dato, 7)

- Visita-taller para familias 'Materia y Color. De paseo por el arte español del Siglo XX' (Fundación María Cristina Masaveu) y Recorrido del pintor chamberilero Pérez-Herce (Calle de Eduardo Dato, 7) 11:30 horas - Taller: 'Decora tu propia torta gallega' (Mercado Guzmán el Bueno)

Taller: 'Decora tu propia torta gallega' (Mercado Guzmán el Bueno) 11:30, 13:00 y 18:30 horas - Visita guiada a la colección Masaveu 'Arte Español del Siglo XX: de Picasso a Barceló'. (Fundación María Cristina Masaveu)

- Visita guiada a la colección Masaveu 'Arte Español del Siglo XX: de Picasso a Barceló'. (Fundación María Cristina Masaveu) 12:00 horas - Taller: Café y cacao del campo peruano al mundo (Mercado Guzmán el Bueno)

- Taller: Café y cacao del campo peruano al mundo (Mercado Guzmán el Bueno) 18:00 horas - Taller: Onigiri japonés (Mercado Guzmán el Bueno)

- Taller: Onigiri japonés (Mercado Guzmán el Bueno) 19:00 horas - Cine ciclo 'Un Verano en Juego': Tan cerca de las nubes (Casa de México)

- Cine ciclo 'Un Verano en Juego': Tan cerca de las nubes (Casa de México) 20:00 y 20:20 horas - Visita guiada al Museo Estación de Chamberí

Domingo 19 de julio

El domingo 19 de julio, Chamberí se llenará de diversión para los más pequeños con actividades de magia y ciencia a las 11:00 horas en la Calle Fuencarral, seguidas de su icónica fiesta de la espuma que contará con dos sesiones: a las 12:00 y a las 13:30 horas. Desde el consistorio recuerdan que para los niños, será obligatorio ir calzados y acompañados de un adulto responsable.

La fiesta de la espuma contará con dos pases a las 1200 y a las 1330 horas / Ayuntamiento de Madrid

A las 12:30 horas, el distrito se llenará de juegos, cantajuegos y una minidisco con coreografías para todas las edades. Poniendo fin a las fiestas la plaza de Chamberí presentará las actuaciones musicales de los grupos 'Revlover' a las 20:30 horas y de 'Los Inspectores' a las 22:30 horas.