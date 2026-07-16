La exposición que recuerda la 'Madrid en construcción' que dejó de ser campo

Cuando la fotografía era análoga y aquel que pudiera tener una cámara en sus manos era un pionero, Santos Yubero, Otto Wunderlich, Pando Barrero y tantos otros, retrataron, probablemente sin saberlo, la transformación de una capital pequeña y campesina a la Madrid del asfalto y ladrillo que conocemos hoy. Un paso que en este verano podrá ver desde los ojos de los mismos madrileños que lo vivieron en el complejo cultural El Águila de forma gratuita.

Cuando el paisaje urbano cuenta su historia

Las fotografías están acompañadas por citas extraídas del cine y la literatura como documentos de la realidad española durante un siglo particularmente complicado en la historia reciente del país. No sorprende que una ciudad con tanta historia como Madrid sea resultado de largos procesos de cambio. La del siglo XX está muy lejos de ser la única, pero ciertamente entra en la competencia por la más transformadora y más rápida con un legado por el que caminamos todos los días.

Fotografía de la calle de Preciados (1936-1939) / Hermanos mayo AGA, Comunidad de Madrid

Este paisaje urbano retratado en una exposición gratuita en el complejo cultural El Águila cuenta la historia de las calles y los edificios en una reflexión por la intervención humana. Toma el nombre de 'Madrid en construcción, 1940-1985', abierta al público desde el pasado 18 de junio hasta el próximo 22 de septiembre con un aire nostálgico, similar a 'Topografía del contraste', otra exposición fotográfica gratuita interesada por explorar el crecimiento de urbano castizo pero en el período posterior, en concreto, entre los años 80 y 2000.

La muestra es comisariada por Carolina Aguado y Guillermo Enríquez de Salamanca, organizada por la Subdirección General de Patrimonio Histórico, ya que las piezas disparadas por fotógrafos como Juan Prado Barrero, Otto Wunderlich o Marín Santos Yubero, proceden de múltiples instituciones, como el Patrimonio Cultural de España, el Museo de Historia de Madrid o la Agencia EFE.

El recorrido por unos 45 años de re-construcción

La exposición comienza con la Madrid de las barricadas, trinchera y escombros como consecuencia de la posguerra. Durante la Guerra Civil, la capital fue de destino de bombardeos por parte del ejército sublevado y sus aliados que destruyeron o dañaron gravemente centenares de edificios públicos y monumentos dando lugar al icónico 'No pasarán'.

Pasillo de la exposición 'Madrid en construcción, 1940-1985' / Comunidad de Madrid

En el recorrido de fotografías durante los 45 años entre 1940 y 1985, se ve un relato de destrucción, pero principalmente de reconstrucción tanto de infraestructura como de la sociedad. En realidad, este paso no termina en los años 80, sino que apenas se plantaron las semillas. La razón para limitarlo a esta fecha recae en que ese fue el año en que se creó la Comunidad de Madrid como ente administrativo.

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Las insignias de esta era de cambios son los hitos arquitectónicos que supusieron las Torres Blancas, el Pabellón de los Hexágonos, el Bernabéu. Pero también de la evolución de la Madrid popular, ese extrarradio que poco a poco pasó a ser parte de la ciudad, por ejemplo, el asentamiento Jaime el Conquistador, actual Legazpi, a donde llegaban familias de emigrantes buscando oportunidades y levantaron las chabolas donde vivían.