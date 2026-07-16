Detenido en Colmenar Viejo tras localizar 352 plantas de marihuana conectadas al alumbrado público

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Colmenar Viejo como presunto responsable de una plantación clandestina de marihuana instalada en el interior de un chalet y conectada ilegalmente a la red de alumbrado público. Durante el registro de la vivienda, los agentes intervinieron un total de 352 plantas de cannabis y diferentes cantidades de sustancia estupefaciente preparadas para su distribución.

La investigación se inició después de que la colaboración ciudadana alertara a los agentes sobre la posible existencia de una plantación y un punto de venta de marihuana en un domicilio de esta localidad madrileña. A partir de esta información, los efectivos establecieron un dispositivo de vigilancia en torno al inmueble para comprobar la veracidad de los hechos.

Durante las labores de observación, los investigadores detectaron un trasiego frecuente de personas que entraban en la vivienda y permanecían en su interior durante periodos breves, un comportamiento que despertó las sospechas de los agentes ante la posibilidad de que en el chalet se estuvieran realizando operaciones de venta de droga. Asimismo, los efectivos observaron en el exterior de la vivienda varios elementos habitualmente relacionados con las plantaciones de marihuana de interior, entre ellos ventiladores, respiraderos y equipos de aire acondicionado destinados a mantener las condiciones de temperatura y ventilación necesarias para el cultivo de las plantas.

Más de tres kilos de cogollos preparados para su distribución

Tras reunir los indicios suficientes, la Guardia Civil procedió el pasado 9 de julio a la entrada y registro del domicilio, donde descubrió una instalación preparada para el cultivo intensivo de cannabis. En el interior del chalet se localizaron 352 plantas de marihuana, además de 3,6 kilos de cogollos secos que, según los investigadores, estaban preparados para su venta. Los agentes también se incautaron de ocho kilos de grifa y de cuatro máquinas utilizadas para la elaboración y compactación de hachís, así como de los diferentes sistemas de iluminación, ventilación y climatización empleados para mantener activa la plantación.

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Durante la inspección se comprobó que las lámparas y el resto de los equipos eléctricos utilizados para el cultivo estaban conectados de manera fraudulenta al alumbrado público, lo que permitía mantener la instalación en funcionamiento sin asumir el elevado consumo energético que requieren este tipo de plantaciones clandestinas. Como resultado de la operación, el morador de la vivienda fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y de otro delito de defraudación de fluido eléctrico. Las diligencias y los efectos intervenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.