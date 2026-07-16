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TRAS SU PASE A LA FINAL

Detenida una aficionada argentina en Madrid por agredir a una policía en la celebración del Mundial

La mujer, de 35 años, se dirigió a la policía con términos como "boludos" o "racistas" y arañó a una agente en ambos brazos, causándole hematomas

Una mujer celebra la victoria de Argentina frente a Inglaterra en el Mundial.

Una mujer celebra la victoria de Argentina frente a Inglaterra en el Mundial. / EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

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EFE

Madrid

La Policía Nacional ha detenido a una aficionada argentina de 35 años por agredir a una agente en la madrileña plaza de Isabel II durante las celebraciones por la clasificación de su selección a la final del Mundial 2026 tras su victoria 2-1 contra Inglaterra.

El suceso tuvo lugar hacia las 3:00 horas de la madrugada de este jueves a los pies del Teatro Real de Madrid, cuando ante los insultos y gritos de los que estaban siendo objeto, los agentes ordenaron a los aficionados que abandonaran la plaza, según han informado a EFE fuentes policiales.

En esos momentos, la detenida, nacida en 1991 y que celebraba la victoria de su selección, se dirigió a los policías con términos como "boludos" y "racistas". Tras esto, se abalanzó sobre una agente, a la que arañó en ambos brazos y causó varios hematomas, por lo que fue detenida por un delito de atentado a la autoridad.

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Ante la escalada de tensión y el estado de embriaguez de muchos de los presentes, la Policía desalojó la plaza de Isabel II usando la "mínima fuerza imprescindible" mientras la multitud seguía causando revuelo y aporreando piezas del mobiliario urbano como contenedores. Se espera que la mujer detenida sea puesta a disposición judicial a lo largo de este jueves.

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