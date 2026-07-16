Nuevos cortes en Cercanías Madrid este verano: así afectarán las obras de Atocha a la C-3, C-4 y C-5

A partir del viernes, los usuarios de Cercanías Madrid afrontarán varias semanas de cambios, cortes y transbordos obligatorios durante el verano. Y es que las obras previstas en la estación de Atocha Cercanías alterarán el funcionamiento de algunas de las líneas más utilizadas de la red y afectarán especialmente a quienes se desplazan desde el sur de la Comunidad de Madrid.

Las primeras restricciones comenzarán este viernes 17 de julio en las líneas C-3, C-4 y C-5. Esta fase de los trabajos se prolongará hasta el 22 de julio y obligará a establecer cabeceras provisionales, realizar transbordos y suspender algunos tramos. Posteriormente, las restricciones continuarán durante agosto y llegarán hasta el primer fin de semana de septiembre.

La actuación permitirá aumentar en un 33% la capacidad del túnel de Sol, además de mejorar la fiabilidad de la red y facilitar la circulación de los trenes cuando se produzca una incidencia.

La actuación permitirá aumentar en un 33% la capacidad del túnel de Sol / Kiko Huesca

Cambios en las líneas C-3, C-4 y C-5 del 17 al 22 de julio

La línea C-3, entre Aranjuez y Chamartín, iniciará y finalizará su recorrido en la estación de Villaverde Bajo. Los pasajeros que necesiten continuar hacia Atocha o Chamartín deberán hacer transbordo en Villaverde Bajo a un tren de la línea C-4.

Por otro lado, el servicio de la línea C-4a, que conecta Parla con Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, quedará suspendido entre Atocha y Parla. Los trenes de esta línea comenzarán y terminarán su recorrido en Atocha y, para continuar hacia Parla, los viajeros podrán utilizar la línea C-4b, que circulará con normalidad.

La línea C-5, entre Humanes y Móstoles El Soto, iniciará y finalizará su recorrido en Atocha. Los viajeros que quieran continuar hacia Humanes, Fuenlabrada o Móstoles El Soto tendrán que bajar del tren y realizar un transbordo en Atocha a otro convoy de la misma línea.

Tren de la red de Cercanías Madrid / Europa Press

La segunda fase de las obras comenzará a finales de julio

La segunda fase de las obras comenzará el 23 de julio y se mantendrá hasta el 16 de agosto. Durante este periodo, la única línea afectada será la C-5. El servicio quedará completamente interrumpido entre las estaciones de Villaverde Alto y Embajadores. Los trenes circularán en los siguientes tramos:

Humanes/Fuenlabrada-Villaverde Alto.

Móstoles El Soto-Embajadores.

La frecuencia prevista será de un tren cada 10 minutos durante todo el día. También se habilitarán trenes lanzadera entre Villaverde Alto y Méndez Álvaro, con paradas intermedias en: Puente Alcocer, Orcasitas y Doce de Octubre. Estas lanzaderas circularán aproximadamente cada 35 minutos.

Entre el 1 y el 28 de agosto, las obras afectarán también a las líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10. En este caso no están previstos cortes completos de los recorridos, aunque sí se producirán modificaciones en las frecuencias de paso de los trenes.

Cierre del túnel de Sol en dos fines de semana

Las últimas restricciones se concentrarán en los fines de semana del 29 y 30 de agosto y del 5 y 6 de septiembre. Durante esas cuatro jornadas se cerrará el túnel de Sol entre las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios, una interrupción que afectará a las líneas C-3 y C-4.

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Así, se establecerán cabeceras provisionales en Atocha, para los trenes de las líneas C-3 y C-4, y Nuevos Ministerios, para los trenes de la línea C-4.