Cookies gratis por llevar la camiseta de España: esta es la curiosa oferta que ha anunciado una de las panaderías más conocidas de Madrid

El pasado martes 14 de julio, España lograba hacer historia tras vencer a Francia por dos goles a cero. Y es que por primera vez tras dieciséis años, la Selección Española de Fútbol, volverá a disputar la final de un mundial encontrándose a solo un paso de alzarse con su segunda estrella.

Este hecho no ha pasado desapercibido entre los comercios, que han querido sumarse a la celebración española a vísperas del ansiado partido contra Argentina el próximo domingo 19 de julio. Entre ellas, destaca la oferta de una de las panaderías más conocidas de Madrid que ha conseguido aunar de manera magistral dos de las tendencias actuales más populares: las cookies de sabores y las camisetas de la selección.

Levaduramadre, embajada oficial de la afición global

Hablamos de Levaduramadre, una de las cadenas de panaderías y pastelerías más exitosas de nuestro país que, con pequeños obradores repartidos por toda la capital, ha conseguido hacerse un hueco entre todos los amantes del pan de calidad. Su filosofía "hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien" define sus productos: con materias primas naturales y sostenibles y respetando el tiempo de fermentación de la masa madre.

En Levaduramadre cuidan mucho las materias primas y los procesos de fermentación para hacer un pan "como el de siempre" / Levaduramadre

Aunque tras llegar a Madrid en el año 2006 de la mano de Moncho López, Levaduramadre se centraba en la producción de pan artesano, a día de hoy este proyecto incluye una cuidada selección de productos de pastelería y bollería. Entre ellos, destacan sus famosas cookies, que ahora forman parte de una curiosa estrategia de marketing.

Oferta 3x2 si vienes con la camiseta de tu selección

Si has salido a pasear por Madrid en las últimas semanas habrás podido comprobar que el código de vestimenta oficial del verano no es otro que las camisetas oficiales de las diferentes seleccione participantes en la Copa del Mundo. Y es que con el escudo bien cerca del corazón, los seguidores madrileños y turistas no han querido perder la oportunidad de mostrar su apoyo a su selección, incluso, a través de la ropa.

Algunos de sus sabores más populares son sus cookies de pistacho o su opción sin azúcar / Levaduramadre

Así, Levaduramadre ha querido aprovechar esta pasión, y transformarla en ventas: hasta el próximo domingo 19 de julio, todos aquellos aficionados que acudan a sus locales con las camisetas oficiales de sus equipos, podrán disfrutar de un 3x2 en sus cookies.

Noticias relacionadas

Las cookies de Levaduramadre destacan por su textura blanda en el interior, su sutil gusto a mantequeilla y sus originales pepitas de chocolate / Levaduramadre

Con sabores como sus famosas galletas de chocolate, red velvet, pistacho, o su opción más saludable sin azúcar, no es de extrañar que la oferta esté siendo todo un éxito. Y tú, ¿vas a perder tu oportunidad de hacerte con una de sus cookies?