Autocine Madrid dice adiós a su formato más icónico este verano: ya no se podrán ver películas desde el coche

No es un secreto: en las noches de verano, Madrid multiplica sus propuestas para disfrutar del ocio al aire libre. Terrazas, música, gastronomía y cine vuelven a ocupar algunos de los espacios más singulares de la capital, ofreciendo alternativas para quienes permanecen en la ciudad durante los meses de verano.

Hay miles de opciones entre las que podemos elegir, pero lo cierto es que suelen ganar terreno los planes diferentes y alejados de las grandes masas de gente. Entre estas opciones, destaca una experiencia que combina entretenimiento, ambiente nocturno y actividades para públicos de todas las edades: el Autocine de Madrid.

El cine de verano vuelve a Madrid como uno de los planes más esperados de las noches estivales / COMUNIDAD DE MADRID

Autocine Madrid inaugura su temporada de verano

Una de las propuestas de ocio más populares del verano madrileño regresa con importantes novedades. Autocine Madrid inaugurará su nueva temporada el próximo 20 de julio y ofrecerá proyecciones, música en directo, gastronomía y espectáculos temáticos hasta el 28 de agosto.

Eso sí, la principal novedad de esta edición será la desaparición de los coches durante las sesiones estivales. El recinto, situado en el número 2 de la calle Isla de Java, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, se transformará en una gran terraza peatonal desde la que los asistentes podrán ver las películas al aire libre.

Sin acceso en coche durante el verano

A diferencia de su formato habitual, los espectadores no podrán acceder con sus vehículos a la zona de proyección. La organización ha adaptado las instalaciones para recibir a aproximadamente 500 personas por sesión en un espacio completamente peatonal.

Ahora, el público podrá elegir entre dos modalidades de acceso. Por un lado, habrá una zona general de entrada gratuita, disponible hasta completar el aforo asignado y sin necesidad de reservar previamente. También se ofrecerá una zona preferente con alrededor de 300 plazas, equipada con mesas, pufs y servicio de camareros durante toda la noche.

La principal novedad de esta edición será la desaparición de los coches durante las sesiones estivales / REDES

Horarios y entradas

Las puertas de Autocine Madrid abrirán a las 20.00 horas y las proyecciones arrancarán a las 21.30. La taquilla permanecerá abierta desde el inicio de la jornada hasta el comienzo del largometraje pero, una vez comience, no se permitirá el acceso al recinto. La organización recuerda además que no estará permitido introducir alimentos ni bebidas adquiridos en el exterior.

El recinto admite el acceso de bebés y mascotas, por lo que las familias podrán acudir con niños pequeños y perros. Los niños de 0 a 3 años podrán entrar gratis, pero los menores de 4 a 12 años necesitarán una entrada infantil.

Programación y actividades

La programación de verano combinará grandes éxitos comerciales, clásicos musicales, comedias españolas y películas dirigidas a diferentes tipos de público. La temporada comenzará el 20 de julio con ‘Grease’, mientras que el 27 de julio se proyectará ‘High School Musical 3’. El calendario incluirá también películas como ‘Interstellar’, ‘Pulp Fiction’ u ‘Ocho apellidos vascos’.

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Además, cada película estará acompañada por actividades relacionadas con su historia o temática. La programación incluirá karaokes, concursos, sesiones fotográficas, espectáculos infantiles y talleres de maquillaje facial. También regresarán las tradicionales bodas rápidas inspiradas en Las Vegas, que serán oficiadas por un artista caracterizado como Elvis Presley.