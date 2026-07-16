El absentismo laboral cuesta 10.290 millones anuales a la economía madrileña pese a tener la segunda tasa más baja de España

El absentismo laboral cuesta 10.290 millones anuales a las empresas de la Comunidad de Madrid, la segunda cifra más elevada de España, únicamente por detrás de los 11.557 millones de Cataluña. Este es el resultado de un informe elaborado por The Adecco Group Institute, que publica la decimoquinta edición del Informe Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo. La elevada factura contrasta con la incidencia relativa de las ausencias. En 2025, la tasa media de ausencias en el trabajo alcanzó el 7,6% de las horas pactadas en España, porcentaje un poco superior al de Madrid, que fue del 6,6%, la segunda más baja del país.

La tasa madrileña ha aumentado tres décimas respecto a 2024, cuando se situaba en el 6,3%. Solo Baleares presenta un porcentaje inferior, del 6,2%, mientras que País Vasco, Canarias y Cantabria encabezan la clasificación, con tasas próximas al 9,6%.

El absentismo costó a la economía española 59.109 millones de euros el pasado año. La cifra crece un 11,7% sobre 2024 y casi duplica la de 2019 (30.171 millones), reflejando tanto el aumento de la tasa como el encarecimiento del coste laboral. Por todo ello, el informe constata que España afronta 2026 con el absentismo en niveles históricamente elevados, como también se podrá ver en el avance del primer trimestre de 2026.

Tasa de absentismo por comunidades autónomas. / Elaboración propia de Adecco sobre INE-ETCL.

La incapacidad temporal por enfermedad o accidente es el principal componente del fenómeno. De las 10,5 horas mensuales perdidas por trabajador que computaron como absentismo en 2025, unas 8,2 correspondieron a bajas por incapacidad temporal, cerca del 78% del total. El estudio advierte, por ello, de que el absentismo no debe identificarse exclusivamente con faltas injustificadas, que representan una parte minoritaria de las ausencias.

Para Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute, "el problema del absentismo requiere mirar más allá de las bajas laborales pues son muchas las causas profundas detrás de esta alta tasa". En ese sentido, destaca el envejecimiento de la población activa como algo estructural y no coyuntural, el cuidado de la salud mental de manera reactiva y no preventiva, así como una mayor duración de los procesos de incapacidad temporal por la presión sanitaria creciente. Y advierte sobre saturación de la atención primaria, las listas de espera mayores, la persistencia de condiciones físicas exigentes en determinados sectores y una "coordinación insuficiente entre sistema sanitario, mutuas y empresas".

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Absentismo laboral por comunidades autónomas. / Created with Datawrapper

Por sectores

El análisis por sectores confirma que en 2025 la industria es la actividad con mayor tasa de absentismo laboral en España con un 8,18%, seguida por los servicios, con un 7,62%, y, a cierta distancia, por la construcción, con un 6,25%. Los tres sectores registran aumentos respecto a 2024: +0,34 puntos porcentuales en la industria, +0,33 p.p. en los servicios y +0,43 p.p. en la construcción, en línea con el incremento del conjunto nacional, que pasa del 7,27% al 7,61%. Por divisiones de actividad, la tasa más elevada se dio en actividades postales y de correos, con un 13%. Le siguieron servicios de edificios y jardinería (12,5%) y actividades de juego y apuestas (12,2%). En el lado opuesto, las menores tasas se registraron en actividades relacionadas con el empleo» con un 3%, y en actividades jurídicas y de contabilidad, con un 3,7%.