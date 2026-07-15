La única sala de cine en Madrid donde se puede ver 'La Odisea' con la calidad que concibió Nolan: está en Chamberí

Esta sala de cine en Chamberí, muy cerca de la estación de metro Bilbao, proyecta el largometraje en la alta resolución con que el director estadounidense, Chistopher Nolan, ha grabado la nueva adaptación del poema de Homero, 'La Odisea', usando cámaras IMAX que graban en 70mm para recuperar el lado más artesanal del cine, la profundidad, textura y color de la imagen más inmersiva y artística.

El estándar cinematográfico de mk2 Cine Paz entra en la categoría de ultra alta resolución, es decir, que su imagen es casi cuatro veces mayor que la típica 35mm, alcanzando los 70mm de las cámaras IMAX, fiel colaborador de Nolan en otros largometrajes de su carrera, como 'Oppenheimer', 'Tenet' y 'Dunkerque'.

Como en toda España, 'La Odisea' llegará este viernes 17 de julio con una calidad visual extraordinaria, por lo que no muchas salas están preparadas para dar la talla. En España, solo hay tres, y en Madrid, mk2 Cine Paz es la única que proyecta en 70mm, la calidad con la que grabó Nolan.

Con altísima resolución, ya sea doblada o en idioma original, los madrileños ya pueden comprar sus entradas para seguir las desventuras de Odiseo en su camino de regreso a casa tras la guerra de Troya. 10 años de epopeya mitológica toma lugar en los paisajes de Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia como telón de fondo y un elenco de lujo, ya que está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, entre otros.

Una escena de 'La Odisea', con Anne Hathaway como esposa de Odiseo. / EPC

La sala independiente predilecta para ver proyecciones análogas

mk2 Cine Paz empezaba el año con el reestreno de los dos volúmenes de otro reconocido director estadounidense, Quentin Tarantino, con Kill Bill. La interpretación de Uma Thurman como la asesina sedienta de venganza estuvo en las pantallas de esta sala de cine madrileña por donde también han pasado otras películas de Nolan, como 'Interstellar', también grabada en IMAX y, ahora, 'La Odisea'.

Normalmente, las salas de cine proyectan los largometrajes en digital, una técnica muy diferente a la que recupera mk2 Cine Paz, que se decanta por un medio análogo que requiere de intervención humana constante para asegurarse de que no se rompa.

A pesar de su facilidad operativa (también para grabar) y para crear copias inalterables, los proyectores digitales carecen del grano del celuloide, lo que implica una imagen más 'limpia', incluso clínica en un aire, que para algunos resulta antinatural y rompe la burbuja de la inmersión del séptimo arte.

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En cambio, lo análogo y lo artesanal del celuloide es más grande, tiene mejor definición en la imagen. En este sentido, recupera la textura, colores y sonido con una nitidez que, para algunos, como Nolan, se han perdido en lo digital. Al grabar con la calidad que lo ha hecho, el largometraje tome una personalidad visual que sólo se puede apreciar en las condiciones adecuadas.