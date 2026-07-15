Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de RenfeCasa ÁrabePrecio de la viviendaGuardias médicasFinal del Mundial en el Movistar ArenaLocura en ColónConcierto OmegaCharca de la NietaTúnel de Bonaparte
instagramlinkedin

CINE

La única sala de cine en Madrid donde se puede ver 'La Odisea' con la calidad que concibió Nolan: está en Chamberí

Íntegramente filmada en formato IMAX, la nueva película del director estadounidense Christopher Nolan es de las más esperadas este verano

Matt Damon, Odiseo en la adaptación de Christopher Nolan grabada íntegramente en IMAX

Matt Damon, Odiseo en la adaptación de Christopher Nolan grabada íntegramente en IMAX / LORENA G. DÍAZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

Esta sala de cine en Chamberí, muy cerca de la estación de metro Bilbao, proyecta el largometraje en la alta resolución con que el director estadounidense, Chistopher Nolan, ha grabado la nueva adaptación del poema de Homero, 'La Odisea', usando cámaras IMAX que graban en 70mm para recuperar el lado más artesanal del cine, la profundidad, textura y color de la imagen más inmersiva y artística.

El estándar cinematográfico de mk2 Cine Paz entra en la categoría de ultra alta resolución, es decir, que su imagen es casi cuatro veces mayor que la típica 35mm, alcanzando los 70mm de las cámaras IMAX, fiel colaborador de Nolan en otros largometrajes de su carrera, como 'Oppenheimer', 'Tenet' y 'Dunkerque'.

Como en toda España, 'La Odisea' llegará este viernes 17 de julio con una calidad visual extraordinaria, por lo que no muchas salas están preparadas para dar la talla. En España, solo hay tres, y en Madrid, mk2 Cine Paz es la única que proyecta en 70mm, la calidad con la que grabó Nolan.

Con altísima resolución, ya sea doblada o en idioma original, los madrileños ya pueden comprar sus entradas para seguir las desventuras de Odiseo en su camino de regreso a casa tras la guerra de Troya. 10 años de epopeya mitológica toma lugar en los paisajes de Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia como telón de fondo y un elenco de lujo, ya que está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, entre otros.

Una escena de 'La Odisea', con Anne Hathaway como esposa de Odiseo.

Una escena de 'La Odisea', con Anne Hathaway como esposa de Odiseo. / EPC

La sala independiente predilecta para ver proyecciones análogas

mk2 Cine Paz empezaba el año con el reestreno de los dos volúmenes de otro reconocido director estadounidense, Quentin Tarantino, con Kill Bill. La interpretación de Uma Thurman como la asesina sedienta de venganza estuvo en las pantallas de esta sala de cine madrileña por donde también han pasado otras películas de Nolan, como 'Interstellar', también grabada en IMAX y, ahora, 'La Odisea'.

Normalmente, las salas de cine proyectan los largometrajes en digital, una técnica muy diferente a la que recupera mk2 Cine Paz, que se decanta por un medio análogo que requiere de intervención humana constante para asegurarse de que no se rompa.

A pesar de su facilidad operativa (también para grabar) y para crear copias inalterables, los proyectores digitales carecen del grano del celuloide, lo que implica una imagen más 'limpia', incluso clínica en un aire, que para algunos resulta antinatural y rompe la burbuja de la inmersión del séptimo arte.

Noticias relacionadas

En cambio, lo análogo y lo artesanal del celuloide es más grande, tiene mejor definición en la imagen. En este sentido, recupera la textura, colores y sonido con una nitidez que, para algunos, como Nolan, se han perdido en lo digital. Al grabar con la calidad que lo ha hecho, el largometraje tome una personalidad visual que sólo se puede apreciar en las condiciones adecuadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La piscina natural a una hora y media de Madrid perfecta para escapar del calor: agua cristalina, senderos y entrada gratuita
  2. Un incendio en una vivienda de Canillas deja 17 atendidos y siete hospitalizados leves por inhalación de humo
  3. Huelga de Renfe el 15 de julio en Madrid: servicios mínimos, trenes afectados y qué opciones tienes si viajas ese día
  4. Dónde ver la final del Mundial 2026 en Madrid: el Movistar Arena abrirá gratis para 15.000 aficionados
  5. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
  6. Las escaleras más bonitas de Madrid se encuentran en este museo: una joya de 1928 que se puede visitar gratis en pleno centro
  7. Dónde ver gratis el España-Francia en Madrid: todas las pantallas gigantes, de Colón a Leganés
  8. Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera

La única sala de cine en Madrid donde se puede ver 'La Odisea' con la calidad que concibió Nolan: está en Chamberí

La única sala de cine en Madrid donde se puede ver 'La Odisea' con la calidad que concibió Nolan: está en Chamberí

Así es la polémica escultura del caballo flotante que ha llegado a Madrid: obra de un artista mexicano y financiada por un hotel madrileño

Agotadas las 15.000 entradas gratis para ver la final del Mundial en el Movistar Arena: habrá pantalla gigante y DJ

Alcalá suelta 20 cigüeñas blancas recuperadas para impulsar la especie: así ha sido el emocionante momento

Alcalá suelta 20 cigüeñas blancas recuperadas para impulsar la especie: así ha sido el emocionante momento

Así viven Julián Álvarez y Emilia Ferrero en Madrid: casa minimalista con amplios jardines, chef privada y elevados techos

Así viven Julián Álvarez y Emilia Ferrero en Madrid: casa minimalista con amplios jardines, chef privada y elevados techos

Bicimad en Pozuelo de Alarcón: este es el mapa de todas las estaciones, las tarifas y normas de funcionamiento

Bicimad en Pozuelo de Alarcón: este es el mapa de todas las estaciones, las tarifas y normas de funcionamiento

Confirmado por el Ayuntamiento de Madrid: ya están disponibles los cursos gratuitos de formación práctica y orientación al empleo en hostelería, construcción o comercio

Confirmado por el Ayuntamiento de Madrid: ya están disponibles los cursos gratuitos de formación práctica y orientación al empleo en hostelería, construcción o comercio

Fallece a los 99 años Margarita Andrey, actriz madrileña de 'Historias de la radio' y 'Aeropuerto'