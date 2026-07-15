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Solucionada la incidencia que provocó retrasos en la Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía
La incidencia en la señalización, provocada por un posible robo, ha sido subsanada y la normalización será progresiva en ambas líneas
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EP
La incidencia en la señalización que en la noche de este martes provocaba retrasos en la línea ferroviaria de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado solucionada.
Así lo ha confirmado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, si bien al darse a conocer los hechos detallaba que el posible robo que había generado la incidencia se habría cometido entre Los Gavilanes y la bifurcación Torrejón de Velasco.
De esta forma, la línea quedará normalizada de forma progresiva, al igual que la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Toledo, que también resultaba afectaba.
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