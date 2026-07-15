SENDERISMO
La Senda del Agua de Prádena del Rincón: así es la ruta más accesible de Madrid adaptada para personas con discapacidad física, visual, auditiva y cognitiva
Esta ruta de apenas 5 kilómetros es sencilla y practicable para personas con movilidad reducida
Con apenas 5 kilómetros de distancia y un desnivel de 62 metros de altura, la Senda del Agua de Prádena del Rincón es una de las rutas de senderismo más demandadas por su sencillez y belleza. Uniendo el municipio con la Laguna del Salmoral, su cómodo itinerario está adaptado para todos los usuarios y es que aunque su duración puede alargarse hasta la hora y media, su nivel de dificultad se sitúa en 1 sobre 5 puntos.
La Laguna del Salmoral, espacio protegido y zona de reserva medioambiental
Esta ruta de senderismo que avanza de forma paralela a la carretera de la M-130 se dirige a Puebla de la Sierra donde se encuentra la Laguna del Salmoral, una bonita laguna artificial destinada al riego y que alberga una de las faunas y floras más diversas de la comunidad.
Al tratarse de un espacio protegido, este humedal artificial está catalogado como una zona de reserva medioambiental, lo que , desafortunadamente, hace que no sea posible bañarse en sus aguas. En compensación la Laguna cuenta con un observatorio de aves para su identificación, así como un asentamiento de nidos y una zona para la conservación de anfibios.
Un jardín de rocas y una exposición lineal de los árboles de la sierra
A lo largo del recorrido los senderistas también podrán disfrutar de su famoso jardín de rocas, que muestra los diferentes tipos de minerales y compuestos presentes en la Sierra. También a modo de exposición se encuentra el recorrido lineal que reúne las principales especies de árboles de la Sierra del Rincón. Ambas muestras cuentan con paneles interpretativos, que no solo permiten la identificación de las diferentes rocas y especies, sino que además están adaptados para su uso por invidentes.
Una apuesta por el turismo inclusivo
Como parte de la iniciativa impulsada por la Comunidad de Madrid para acercar el patrimonio natural y cultural a las personas con discapacidad, este sendero ha sido adaptado con la colaboración de APAFAM mejorando no solo su accesibilidad, sino su señalización y seguridad.
Así, esta ruta forma parte de las nueve vías habilitadas para las personas con discapacidad física, visual, auditiva y cognitiva que buscan situar a la Sierra Norte de Madrid entre uno de los destinos de referencia de turismo inclusivo. “Queremos que la naturaleza esté al alcance de todos”, recuerda María Domingo, Técnico del Centro de Innovación Turística Sierra Norte Madrid.
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