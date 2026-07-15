Revolución en el Metro de Madrid: estos son los nuevos cierres de las líneas 6, 7 y 9B durante este verano por obras

Metro de Madrid afrontará durante las próximas semanas un verano marcado por las obras, con nuevos cortes en las líneas 6, 7 y 9B que se sumarán a la interrupción que permanece activa en la Línea 10 entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla, lo que obligará a miles de viajeros a modificar sus desplazamientos entre finales de julio y los primeros días de septiembre.

Las actuaciones se concentrarán en agosto, coincidiendo con el descenso habitual de la demanda durante el periodo vacacional, e incluirán trabajos de renovación de las vías, modernización de la señalización, impermeabilización de infraestructuras y adaptación de los andenes de la Línea 6 para la futura instalación de puertas automáticas. La Comunidad de Madrid habilitará en todos los tramos afectados servicios especiales y gratuitos de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes, que reproducirán en superficie los recorridos interrumpidos para tratar de garantizar la movilidad de los usuarios durante las obras.

La Línea 9B estrenará los cortes

La primera interrupción comenzará el 25 de julio en la Línea 9B, conocida también como TFM, donde permanecerá suspendido el servicio entre las estaciones de Arganda del Rey y Rivas- Vaciamadrid hasta el 13 de agosto.

Metro renovará en este tramo distintos elementos de la superestructura de la vía y de la infraestructura ferroviaria con el propósito de mejorar la seguridad, la estabilidad y la fiabilidad de una línea que conecta Puerta de Arganda con los municipios de Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey.

La Línea 9B es utilizada habitualmente por cerca de 30.000 viajeros diarios, por lo que la interrupción tendrá una incidencia especial en los desplazamientos de los residentes del sureste de la Comunidad de Madrid.

Estación de la Línea 9 de Metro en Rivas-Vaciamadrid. / EFE

Cierre de Moncloa durante más de un mes

La estación de Moncloa de la Línea 6 permanecerá cerrada desde el 1 de agosto hasta el 3 de septiembre, lo que dejará sin circulación el tramo de la Circular comprendido entre Argüelles y Ciudad Universitaria. La intervención incluirá la renovación de la vía y el refuerzo de los bordes de los andenes, que deberán soportar las futuras puertas automáticas vinculadas al proyecto de automatización integral de la circular, cuya entrada en funcionamiento con trenes sin conductor está prevista para 2027.

Estos trabajos no pudieron realizarse durante las grandes obras ejecutadas en 2025 porque Moncloa funcionó entonces como cabecera provisional de los tramos que permanecían abiertos, por lo que la actuación tuvo que aplazarse hasta este verano.

La Línea 7 quedará, entre Gregorio Marañón y Pitis

La mayor interrupción por extensión comenzará el 2 de agosto en la Línea 7, donde los trenes dejarán de circular entre Gregorio Marañón y Pitis hasta el día 28 del mismo mes, ambas fechas incluidas. Metro aprovechará el corte para continuar renovando el sistema de señalización y sustituir distintos tramos de carril, con el objetivo de aumentar la capacidad de la línea, reducir la incidencia de averías y mejorar la regularidad de los trenes.

La actuación forma parte de un proyecto más amplio para modernizar por completo la señalización entre Estadio Metropolitano y Pitis, que cuenta con una inversión superior a los 33 millones de euros y comprende trabajos sobre aproximadamente 20 kilómetros de túnel y 24 estaciones. El proyecto está cofinanciado en un 40 % por el Programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid, dentro de las iniciativas europeas destinadas a fomentar una movilidad urbana multimodal más sostenible y avanzar hacia una economía con emisiones netas de carbono próximas a cero.

Cartel de la Línea 7 de Metro. / COMUNIDAD DE MADRID

La Línea 10, hasta el 21 de agosto

Los nuevos cortes coincidirán con las obras que ya mantienen interrumpida la circulación de la Línea 10 entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla, una suspensión que se prolongará hasta el 21 de agosto debido a la remodelación de las estaciones de Santiago Bernabéu y Cuzco.

La interrupción comenzó el 28 de marzo entre Nuevos Ministerios y Cuzco por la renovación integral de Santiago Bernabéu y se amplió el 4 de julio hasta Plaza de Castilla para incorporar los trabajos de la estación de Cuzco, donde también se están ejecutando labores de impermeabilización. Aunque el servicio del tramo está previsto que se recupere el 21 de agosto, la estación de Cuzco podría permanecer cerrada hasta finales de ese mes mientras concluyen las actuaciones pendientes.

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Los viajeros disponen de la línea especial y gratuita S10 de la EMT, que enlaza Plaza de Castilla con Nuevos Ministerios y cuenta con paradas en Cuzco y en el entorno de Santiago Bernabéu. Como alternativas adicionales, se han reforzado las líneas 1 y 9 de Metro y los autobuses 27 y 147, que recorren distintos puntos del paseo de la Castellana.