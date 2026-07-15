Realizar un modelo 3D de Madrid ahora es posible: un pionero vuelo fotogramétrico sobrevuela la capital para actualizar su cartografía

Aunque es posible que no lo hayas notado, entre el 28 de mayo y el 29 de junio, los cielos de Madrid se vieron surcados por uno de los vuelos más pioneros de nuestra época, un vuelo cuyo único pasajero fue la potentísima cámara UltraCam Osprey 4.2 y que consiguió capturar un total de 7.225 imágenes cenitales y 28.900 imágenes oblicuas de la capital.

Hablamos del "vuelo fotogramétrico", que tras 99 pasadas del avión CESSNA 404 Titan II, ha conseguido cubrir una superficie total de 26.000 hectáreas con un único objetivo: mejorar la cartografía y los modelos 3D existentes de la ciudad para poder reforzar el gemelo digital de Madrid.

Imagen del Casón y el parque el Retiro capturadas por la cámara UltraCAM Osprey 4.2 / Diario del Ayuntamiento de Madrid

Incorporación de la tecnología LiDar

Además de esta sofisticada cámara, a esta operación se ha sumado la tecnología 'Light Detection and Ranging' (LiDar), que mediante un escaneo láser emitió pulsos de luz para medir las distancias y así poder obtener una representación más precisa del terreno, los edificios, el arbolado y otros elementos urbanos.

Imagenes del interior de la cabina de la nave que realizó el vuelo / Diario del Ayuntamiento de Madrid

El resultado de esta operación ha sido un total de 44 TB de información fotográfica, lo que, podrían ser 11.000 películas en calidad 1080p o hasta 11 millones de canciones en formato MP3. Gracias a ello, el Ayuntamiento ha anunciado que se generará una nueva ortofoto de Madrid, una nube de puntos tridimensional y un escenario 3D continuo de la ciudad.

¿Para qué servirán y dónde podrán consultarse?

Los resultados servirán de base para las actualizaciones cuatrimestrales de la cartografía municipal funcionando como herramientas clave para la mejora de la planificación urbana, la gestión de servicios y el análisis territorial. Así, el Consistorio que continúa avanzando en la digitalización de la información urbana ya prevé al menos otro vuelo de estas características para 2028.

Imagen de los distritos de Centro y Retiro captadas por el vuelo / Diario del Ayuntamiento de Madrid

También desde el Ayuntamiento de Madrid han confirmado que la ciudadanía podrá acceder de forma libre y gratuita a estos nuevos modelos generados a través del visor 3D del Geoportal del Ayuntamiento donde ya están disponibles algunas de las imágenes de los distritos Centro y Retiro.