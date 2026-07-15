TECNOLOGÍA
Realizar un modelo 3D de Madrid ahora es posible: un pionero vuelo fotogramétrico sobrevuela la capital para actualizar su cartografía
El Ayuntamiento de Madrid ha capturado 7.225 imágenes cenitales y 28.900 oblicuas para mejorar el gemelo digital de la capital
Aunque es posible que no lo hayas notado, entre el 28 de mayo y el 29 de junio, los cielos de Madrid se vieron surcados por uno de los vuelos más pioneros de nuestra época, un vuelo cuyo único pasajero fue la potentísima cámara UltraCam Osprey 4.2 y que consiguió capturar un total de 7.225 imágenes cenitales y 28.900 imágenes oblicuas de la capital.
Hablamos del "vuelo fotogramétrico", que tras 99 pasadas del avión CESSNA 404 Titan II, ha conseguido cubrir una superficie total de 26.000 hectáreas con un único objetivo: mejorar la cartografía y los modelos 3D existentes de la ciudad para poder reforzar el gemelo digital de Madrid.
Incorporación de la tecnología LiDar
Además de esta sofisticada cámara, a esta operación se ha sumado la tecnología 'Light Detection and Ranging' (LiDar), que mediante un escaneo láser emitió pulsos de luz para medir las distancias y así poder obtener una representación más precisa del terreno, los edificios, el arbolado y otros elementos urbanos.
El resultado de esta operación ha sido un total de 44 TB de información fotográfica, lo que, podrían ser 11.000 películas en calidad 1080p o hasta 11 millones de canciones en formato MP3. Gracias a ello, el Ayuntamiento ha anunciado que se generará una nueva ortofoto de Madrid, una nube de puntos tridimensional y un escenario 3D continuo de la ciudad.
¿Para qué servirán y dónde podrán consultarse?
Los resultados servirán de base para las actualizaciones cuatrimestrales de la cartografía municipal funcionando como herramientas clave para la mejora de la planificación urbana, la gestión de servicios y el análisis territorial. Así, el Consistorio que continúa avanzando en la digitalización de la información urbana ya prevé al menos otro vuelo de estas características para 2028.
También desde el Ayuntamiento de Madrid han confirmado que la ciudadanía podrá acceder de forma libre y gratuita a estos nuevos modelos generados a través del visor 3D del Geoportal del Ayuntamiento donde ya están disponibles algunas de las imágenes de los distritos Centro y Retiro.
- La piscina natural a una hora y media de Madrid perfecta para escapar del calor: agua cristalina, senderos y entrada gratuita
- Un incendio en una vivienda de Canillas deja 17 atendidos y siete hospitalizados leves por inhalación de humo
- Huelga de Renfe el 15 de julio en Madrid: servicios mínimos, trenes afectados y qué opciones tienes si viajas ese día
- Dónde ver la final del Mundial 2026 en Madrid: el Movistar Arena abrirá gratis para 15.000 aficionados
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- Las escaleras más bonitas de Madrid se encuentran en este museo: una joya de 1928 que se puede visitar gratis en pleno centro
- Dónde ver gratis el España-Francia en Madrid: todas las pantallas gigantes, de Colón a Leganés
- Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera