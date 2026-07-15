El pueblo a menos de dos horas de Madrid que parece sacado de un cuento: 20.000 velas iluminarán sus calles este fin de semana

En verano, viajar es el plan perfecto para pasar el tiempo libre. Si bien el resto del año nuestras agendas suelen estar más apretadas, en la temporada estival tenemos días de sobra para descubrir nuevos parques, museos o, incluso, rincones dela península a los que nunca habíamos prestado atención.

Si eres de los que no les gusta desplazarse demasiado lejos de la capital, ¡estás de suerte! Muy cerca de Madrid existe un pueblo que, en el mes de julio, se vuelve en un rincón que parece sacado de un cuento.

Más de 20.000 velas iluminan sus calles, plazas y edificios históricos en una cita que combina patrimonio, música, poesía, gastronomía y tradición. La propuesta permitirá recorrer el casco urbano bajo una luz cálida y envolvente, participar en visitas guiadas, descubrir museos y asistir a conciertos al aire libre.

Durante dos noches de julio, las farolas dejarán de ser las protagonistas en Arbancón / TURISMO ARBANCÓN

Arbancón, el pueblo que parece sacado de un cuento

Durante dos noches de julio, las farolas dejarán de ser las protagonistas en Arbancón. Este pequeño municipio de la Sierra Norte de Guadalajara apagará sus luces para transformar sus calles y plazas con el resplandor de más de 20.000 velas, creando uno de los espectáculos culturales más singulares del verano en Castilla-La Mancha.

La localidad celebrará los sábados 18 y 25 de julio de 2026 la décima edición de 'A la luz de las velas', una cita que combina patrimonio, música, gastronomía, poesía y tradición. El recorrido podrá comenzar desde las 20:30 horas, aunque el encendido general de las velas tendrá lugar a las 22:00.

La localidad celebrará los sábados 18 y 25 de julio de 2026 la décima edición de 'A la luz de las velas' / TURISMO ARBANCÓN

Programa completo de 'A la luz de las velas' 2026

La programación comenzará a las 20:30 horas con una jornada de puertas abiertas en el Museo de Historia y Costumbres, el Museo del Apellido y la iglesia de San Benito Abad, construida en el siglo XVII.

Los visitantes podrán realizar su propio recorrido cultural mediante un sistema de audioguías distribuidas por diferentes puntos del pueblo. También habrá puestos de artesanía y productos de alimentación instalados en las calles y plazas.

A las 21:00 horas dará comienzo la visita guiada 'Arbancón, pueblo mágico', con salida desde el interior de la iglesia de San Benito Abad. El recorrido permitirá conocer la historia, el patrimonio y algunas de las singularidades de la localidad.

Media hora después, a las 21:30 horas, se celebrará una degustación sensorial de mieles de la Sierra Norte, organizada junto a Miel El Otero. Para participar en esta actividad será necesario contar con una entrada previa.

Más de 20.000 velas llenarán de magia Arbancón este fin de semana / TURISMO ARBANCÓN

El momento más esperado de la noche llegará a las 22:00 horas, cuando se encenderán las más de 20.000 velas repartidas por las calles y plazas de Arbancón. Será entonces cuando comience el recorrido principal por el municipio, completamente transformado por la luz cálida de las llamas.

A las 22:30 horas, el entorno de la plaza del Juego de Bolos acogerá el recital de poesía 'Letras de luz', una propuesta que combinará versos, patrimonio y ambiente nocturno en uno de los rincones más representativos del pueblo.

La música tomará el relevo a las 23:30 horas en la fachada del Museo de Historia y Costumbres. El sábado 18 de julio actuará Hermanos Abascal, mientras que el sábado 25 será el turno de Costello Pop-Rock. El acceso a estos conciertos requerirá una entrada específica y, además, será obligatorio disponer también de la entrada correspondiente al recorrido de velas.

La jornada concluirá a las 00:30 horas con la visita guiada nocturna 'Un Arbancón de leyenda'. La ruta partirá desde la plaza del Ayuntamiento y permitirá descubrir algunos de los relatos, misterios y tradiciones vinculados a la localidad.

¿Cómo puedo conseguir las entradas?

Para acceder a las zonas iluminadas será imprescindible disponer de una entrada-donativo para el recorrido de las velas. La organización utilizará este sistema para controlar el aforo y garantizar la seguridad de los asistentes.

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El dinero recaudado se destinará a financiar diferentes trabajos de restauración y conservación del patrimonio de Arbancón. Cuidado, porque la entrada al recorrido no incluye el acceso al concierto. Quienes quieran asistir a las actuaciones musicales deberán contar con dos entradas diferentes: entrada de acceso al recorrido de las velas y entrada específica para el concierto.