ARQUITECTURA
Así es la polémica escultura del caballo flotante que ha llegado a Madrid: obra de un artista mexicano y financiada por un hotel madrileño
La obra, de casi dos metros de altura y suspendida a más de cuatro metros, se mantendrá en la Plaza del Carmen durante al menos los próximos 15 años
Las obras de remodelación de la Plaza del Carmen de Madrid comenzaron el pasado 19 de julio de 2022. Tras varios retrasos a causa del hallazgo de amianto en su aparcamiento subterráneo, esta reforma integral concluía la semana pasada, casi tres años después. Lo que pocos imaginaban era que su broche final lo pondría una llamativa escultura: un caballo que parece desafiar la gravedad al flotar sobre una sola pata.
"Otra escultura absurda que nadie ha pedido"
La obra del artista mexicano Gonzalo Lebrija, titulada 'El rumor de la discordia', se instaló en la icónica plaza el pasado jueves 9 de julio. Aunque los trabajos de construcción de su base aún no han concluido, la escultura ya ha generado un intenso debate en redes sociales, donde ha cosechado tantos admiradores como detractores.
"Otra escultura absurda que nadie ha pedido para el centro de Madrid" o "¿Cuánto tardará en colgarse el primer cazurro?", fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en foros y redes sociales tras la instalación de la obra. Mientras que muchos usuarios cuestionaban su utilidad y encaje con el entorno, otros salían en su defensa y aplaudían su originalidad: "Creo que en este caso sí que han acertado, como mínimo esta nueva plaza tendrá un punto que despierte la curiosidad del transeúnte, algo reconocible y original, incluso puede que esta escultura se vuelva icónica", señalaban.
Casi dos metros de alto, hecho en bronce y suspendido a más de cuatro metros de altura
La obra, con casi dos metros de altura, está construida en bronce y se encuentra suspendida a más de cuatro metros de altura. Pese a que actualmente se encuentra incompleta, se espera que la estructura de su base sea rellenada con hormigón antes de su inauguración oficial el próximo mes de septiembre.
Así, aunque aún quedan unos meses para su ceremonia formal, el caballo, que se apoya con una única pezuña en un pedestal, ya ha cumplido con su propósito, y es que el artista ha afirmado que, con este equilibrio imposible no buscaba otra cosa que generar debate, y representar la fragilidad y la incertidumbre al mismo tiempo.
Financiado por el Thompson de Madrid
Con una ubicación estratégica, el polémico caballo flotante ha sido financiado por el Thompson de Madrid, un hotel de 5 estrellas de la cadena Hyatt, situado en la misma plaza. Por ello, y pese a que genere discrepancia o disputa, 'El rumor de la discordia' podrá verse en la icónica Plaza del Carmen al menos durante los próximos 15 años según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Madrid.
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