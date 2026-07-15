FICHAJES
Olise ya ha elegido: quiere jugar en el Real Madrid
El extremo francés ve al club blanco como el destino ideal para dar el gran salto en su carrera
Sergi Castillo
El mercado del Real Madrid podría experimentar un giro inesperado en las próximas semanas. Cuando todo apuntaba a que la planificación deportiva del conjunto blanco estaba prácticamente cerrada, un viejo objetivo que parecía haber desaparecido del radar ha vuelto a escena con fuerza.
Durante los últimos días, desde Francia se informó de una posible reunión entre Michael Olise y el Bayern de Múnich, en la que incluso se habría planteado una petición de salida por parte del futbolista. Una posibilidad que, lejos de ser un simple rumor, gana cada vez más peso.
Según desvela el periodista Santi Aouna en 'Foot Mercato', el extremo francés tiene muy claro cuál quiere que sea su próximo destino. El internacional galo estaría decidido a dar un salto definitivo en su carrera y considera que el Real Madrid es el escenario perfecto para seguir creciendo y consolidarse entre la élite del fútbol mundial.
La información va un paso más allá y asegura que el club madridista estaría dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para intentar una operación que, a día de hoy, se antoja extremadamente complicada. En el Santiago Bernabéu son conscientes de las dificultades de la negociación, pero también entienden que se trata de una oportunidad de mercado excepcional para incorporar a uno de los atacantes más desequilibrantes del panorama europeo.
El Bayern mantiene una postura firme
La posición oficial del Bayern de Múnich continúa siendo clara: Michael Olise no está en venta. La entidad bávara considera al francés una pieza fundamental de su proyecto deportivo y trabaja para reforzar su compromiso con una renovación que lo vincule al club durante muchos años.
En caso de que el francés insista en abandonar la disciplina del club bávaro, el Bayern no tendría intención de facilitar una hipotética salida. Fuentes cercanas a la entidad alemana aseguran que cualquier negociación arrancaría desde cifras astronómicas y que el club exigiría, como mínimo, 200 millones de euros para abrir conversaciones por una de sus grandes estrellas. Una cantidad que convertiría la operación en uno de los traspasos más caros de la historia del fútbol.
Barcola, la alternativa que gana fuerza
Mientras tanto, en Múnich ya contemplan distintos escenarios. Según la misma información de 'Foot Mercato', el Bayern ha identificado a Bradley Barcola como uno de los principales candidatos para cubrir una eventual marcha de Olise.
El joven atacante francés encaja plenamente en el perfil que busca la dirección deportiva bávara gracias a su juventud, velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, cualidades que también han convertido a Olise en uno de los futbolistas más cotizados del continente.
Por ahora, el futuro del extremo sigue siendo una incógnita. Lo que sí parece seguro es que, una vez concluya el Mundial, tendrá lugar una reunión decisiva entre el jugador y los dirigentes del Bayern de Múnich. De ese encuentro podría surgir uno de los grandes movimientos del verano y una operación capaz de sacudir por completo el mercado europeo.
Fuente: Sport
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