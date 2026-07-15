El mapa que te lleva de cañas, ligues y delirios por el Madrid más televisivo: de 'Paquita Salas' a 'Machos alfa'

Madrid vuelve a mirarse a través de la pantalla. La capital ha puesto en marcha una propuesta de turismo cultural que convierte calles, palacios y miradores en las pistas de un relato audiovisual construido durante décadas. La iniciativa une la tercera edición de las visitas guiadas Madrid en la pantalla con el lanzamiento de Nuevas comedias madrileñas, un mapa ilustrado que sitúa algunos de los escenarios más reconocibles de la ficción televisiva reciente. Ambos proyectos pretenden acercar al público el patrimonio cinematográfico de la ciudad y reforzar su condición de escenario habitual de rodajes. Una forma diferente de descubrir Madrid durante el verano, siguiendo las huellas de películas, series, intérpretes y directores que han contribuido a construir su imagen popular.

El programa de paseos se desarrollará los sábados y domingos entre el 18 de julio y el 20 de septiembre. Serán siete itinerarios gratuitos, con reserva previa, diseñados a partir de los materiales de turismo de pantalla de Madrid Film Office. Las rutas no se limitarán a señalar localizaciones: recuperarán escenas, historias de rodaje, datos sobre los barrios y episodios relacionados con las producciones que han utilizado la capital como decorado y como personaje. La programación se abrirá con el recorrido dedicado a las nuevas comedias madrileñas, asociado a títulos como Poquita fe, Paquita Salas, Machos Alfa y Valeria. La propuesta tendrá varias fechas a lo largo del verano y funcionará como prolongación en la calle del nuevo mapa cultural.

'Poquita fe', 'Paquita Salas' y 'Machos Alfa', en el mapa iustrado 'Nuevas comedias madrileñas'. / CEDIDA

La televisión será también el eje de Madrid, capital de las series, un paseo que enlazará universos tan distintos como los de La casa de papel, Élite, Las chicas del cable, El Ministerio del Tiempo, Antidisturbios, 30 monedas y Veneno. Producciones que, desde géneros y épocas diferentes, han incorporado edificios, plazas y avenidas madrileñas a sus tramas. El ciclo reserva además dos recorridos para nombres centrales de la cultura española. Uno reconstruirá la relación de Concha Velasco con la ciudad y con películas como Las chicas de la Cruz Roja o Tormento. Otro seguirá las huellas de Pedro Almodóvar, cuya filmografía ha convertido Madrid en territorio emocional, espacio de deseo y personaje recurrente.

Fotograma de 'Manolo, guardia urbano', de Rafael J. Salvia. / ARCHIVO

A ellos se suma una ruta por el Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial en 2021, observado esta vez desde películas que van de El pisito a El día de la bestia. La mirada se desplaza también fuera de los circuitos más evidentes. Chamberí y Tetuán protagonizan dos itinerarios propios que reivindican la memoria cinematográfica de los distritos. El primero aparece ligado a numerosas ficciones sobre la vida cotidiana madrileña. El segundo permite rastrear escenarios de Mi tío Jacinto, El Lute: camina o revienta, Abre los ojos y Volver. Los dos barrios comparten, además, una historia vinculada a las antiguas salas de exhibición.

Memoria visual

El mapa Nuevas comedias madrileñas propone, por su parte, una lectura humorística de la capital contemporánea. La publicación reúne 21 localizaciones de ocho series: Poquita fe, Paquita Salas, Machos Alfa, Valeria, Su Majestad, Furia, Arde Madrid y El Ministerio del Tiempo. El proyecto conecta estas producciones con la tradición de la comedia madrileña de los años 70 y 80, marcada por personajes reconocibles, conflictos cotidianos y una ciudad en permanente transformación. Décadas después, las nuevas ficciones recogen ese legado para hablar de precariedad, relaciones sentimentales, fama, identidad o cambios sociales desde el humor.

Fotograma de 'Las Chicas de la Cruz Roja', de Rafael J. Salvia. / ARCHIVO

Con textos del escritor Pedro Sánchez Castrejón e ilustraciones de Van Saiyan, la guía adopta una estética de cómic retro. El recorrido incluye locales como Válgame Dios, el Museo Chicote o La Carmencita, restaurante donde se reúnen los protagonistas de Machos Alfa. También incorpora edificios históricos como el Palacio de la Duquesa de Sueca, asociado durante varias temporadas a El Ministerio del Tiempo, y el palacio de los condes de Paredes de Nava, escenario laboral del protagonista de Poquita fe. La selección se completa con espacios tan reconocibles como la Cuesta de Moyano y el Faro de Moncloa.

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Fotograma de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', de Pedro Almodóvar. / ARCHIVO

El resultado es una cartografía que mezcla memoria audiovisual, patrimonio urbano y cultura popular. Madrid no aparece únicamente como fondo de las historias: sus comercios, plazas, avenidas y edificios condicionan a los personajes y contribuyen a construir el tono de cada producción. El mapa se distribuirá en bibliotecas, centros culturales y oficinas de información turística, además de ofrecerse en formato digital. Las rutas, guiadas por la asociación Carpetania Madrid, permitirán trasladar esa cartografía al espacio real. Con ambas propuestas, la ciudad amplía su agenda cultural de verano y convierte el turismo de pantalla en una puerta de entrada a su historia reciente.