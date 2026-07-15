La Policía Local de Torrejón de Ardoz lanza recomendaciones para proteger tu casa vacía este verano

La Policía Local de Torrejón de Ardoz ha difundido una serie de recomendaciones para prevenir robos en viviendas durante las vacaciones de verano, entre las que destaca evitar anunciar en redes sociales las fechas en las que el domicilio permanecerá vacío, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El cuerpo policial recuerda que durante el periodo estival muchas viviendas quedan temporalmente deshabitadas, una circunstancia que puede ser aprovechada por los delincuentes. Por ello, aconseja asegurarse de dejar puertas y ventanas perfectamente cerradas y cerrar siempre con llave, incluso en ausencias de corta duración.

Además, recomienda no desconectar el timbre ni esconder llaves de emergencia en las inmediaciones de la vivienda. También considera conveniente adoptar medidas que transmitan sensación de que la casa está habitada, como pedir a un vecino que recoja la correspondencia, no bajar completamente las persianas o utilizar temporizadores para encender y apagar las luces o la radio.

Entre los consejos figura igualmente no dejar en el domicilio objetos de elevado valor, documentos importantes, llaves de vehículos, talonarios de cheques o claves bancarias. Si es posible, la Policía aconseja guardarlos en una caja de seguridad y elaborar un inventario con números de serie, fotografías y descripciones de joyas y aparatos electrónicos para facilitar su identificación en caso de robo.

Los agentes hacen un llamamiento especial a la prudencia en internet y recuerdan la importancia de no comunicar a desconocidos ni publicar en redes sociales los planes de vacaciones, al tiempo que destacan la colaboración vecinal como una herramienta clave para detectar movimientos sospechosos y alertar a la Policía o a familiares.

Asimismo, la Policía Local ofrece recomendaciones para los desplazamientos, como no dejar objetos de valor a la vista en el vehículo, cerrar siempre el coche al detenerse en áreas de servicio y no atender los requerimientos de personas desconocidas en carretera.

En el caso de viajar con menores, aconseja enseñarles a memorizar su nombre, dirección y teléfono, mantener siempre el contacto visual con ellos en lugares concurridos y explicarles que, si se pierden, deben permanecer en el mismo lugar y pedir ayuda.

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Por último, una vez en el destino vacacional, los agentes recomiendan mantener las mismas medidas de seguridad que en el domicilio habitual, cerrar siempre con llave el alojamiento cuando quede vacío, vigilar las pertenencias en estaciones, hoteles, museos o zonas turísticas y evitar que el equipaje sea manipulado por terceras personas.