OBRAS EN LA CAPITAL
Madrid reduce a dos los carriles de circulación por sentido entre Cibeles y la Puerta de Alcalá desde este viernes
El corte se mantendrá durante el verano, mientras el Ayuntamiento confía en recuperar la circulación habitual en septiembre
Javier Martínez Candela
El Ayuntamiento de Madrid reducirá desde el próximo viernes 17 de julio a dos carriles por sentido la circulación en la calle Alcalá, en el tramo comprendido entre la plaza de Cibeles y la Puerta de Alcalá, debido al avance de las obras de remodelación que se están ejecutando en este entorno.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que la aceleración de los trabajos obliga a cortar temporalmente uno de los tres carriles disponibles en cada sentido, aunque ha señalado que el nuevo ritmo de ejecución podría permitir que la actuación concluya antes del calendario inicialmente previsto.
El Consistorio ha elegido la segunda quincena de julio y el mes de agosto para acometer esta fase de las obras al considerar que las afecciones serán menores durante el periodo vacacional, cuando los datos municipales reflejan habitualmente un descenso significativo de la movilidad y de la intensidad del tráfico en el centro de la ciudad. Almeida confía que la circulación pueda recuperar en septiembre la capacidad habitual de la vía, con la reapertura de todos los carriles entre Cibeles y la Puerta de Alcalá, una vez que hayan concluido los trabajos que requieren ocupar parte de la calzada.
Más controles sobre los 'tuk tuk'
El alcalde ha avanzado también que el Ayuntamiento prevé reforzar después del verano el control sobre los vehículos turísticos conocidos como 'tuk tuk', mediante una instrucción que proporcionará a los servicios municipales las herramientas normativas necesarias para actuar contra las actividades irregulares.
Según ha explicado, el Gobierno municipal continúa resolviendo las cuestiones jurídicas relacionadas con esta regulación y confía en que la Junta de Gobierno pueda aprobar la instrucción durante el mes de septiembre, con el objetivo de facilitar la persecución de aquellas prácticas que incumplan la normativa.
En relación con la fuente de Cibeles, Almeida ha indicado que los trabajos avanzan conforme al calendario establecido y ha aclarado que la intervención actual no consiste en una restauración del monumento, sino en un estudio técnico destinado a determinar su estado de conservación y las posibles actuaciones que será necesario ejecutar posteriormente Mientras se desarrollan estas labores, el Ayuntamiento ha instalado una lona que reproduce la imagen de la diosa Cibeles para reducir el impacto visual de los trabajos sobre uno de los monumentos más representativos de la capital.
- La piscina natural a una hora y media de Madrid perfecta para escapar del calor: agua cristalina, senderos y entrada gratuita
- Un incendio en una vivienda de Canillas deja 17 atendidos y siete hospitalizados leves por inhalación de humo
- Huelga de Renfe el 15 de julio en Madrid: servicios mínimos, trenes afectados y qué opciones tienes si viajas ese día
- Dónde ver la final del Mundial 2026 en Madrid: el Movistar Arena abrirá gratis para 15.000 aficionados
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- Las escaleras más bonitas de Madrid se encuentran en este museo: una joya de 1928 que se puede visitar gratis en pleno centro
- Dónde ver gratis el España-Francia en Madrid: todas las pantallas gigantes, de Colón a Leganés
- Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera