Madrid reduce a dos los carriles de circulación por sentido entre Cibeles y la Puerta de Alcalá desde este viernes

El Ayuntamiento de Madrid reducirá desde el próximo viernes 17 de julio a dos carriles por sentido la circulación en la calle Alcalá, en el tramo comprendido entre la plaza de Cibeles y la Puerta de Alcalá, debido al avance de las obras de remodelación que se están ejecutando en este entorno.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que la aceleración de los trabajos obliga a cortar temporalmente uno de los tres carriles disponibles en cada sentido, aunque ha señalado que el nuevo ritmo de ejecución podría permitir que la actuación concluya antes del calendario inicialmente previsto.

El Consistorio ha elegido la segunda quincena de julio y el mes de agosto para acometer esta fase de las obras al considerar que las afecciones serán menores durante el periodo vacacional, cuando los datos municipales reflejan habitualmente un descenso significativo de la movilidad y de la intensidad del tráfico en el centro de la ciudad. Almeida confía que la circulación pueda recuperar en septiembre la capacidad habitual de la vía, con la reapertura de todos los carriles entre Cibeles y la Puerta de Alcalá, una vez que hayan concluido los trabajos que requieren ocupar parte de la calzada.

Recreación del nuevo bulevar que conectará Cibeles con la Puerta de Alcalá. / Ayuntamiento de Madrid

Más controles sobre los 'tuk tuk'

El alcalde ha avanzado también que el Ayuntamiento prevé reforzar después del verano el control sobre los vehículos turísticos conocidos como 'tuk tuk', mediante una instrucción que proporcionará a los servicios municipales las herramientas normativas necesarias para actuar contra las actividades irregulares.

Según ha explicado, el Gobierno municipal continúa resolviendo las cuestiones jurídicas relacionadas con esta regulación y confía en que la Junta de Gobierno pueda aprobar la instrucción durante el mes de septiembre, con el objetivo de facilitar la persecución de aquellas prácticas que incumplan la normativa.

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En relación con la fuente de Cibeles, Almeida ha indicado que los trabajos avanzan conforme al calendario establecido y ha aclarado que la intervención actual no consiste en una restauración del monumento, sino en un estudio técnico destinado a determinar su estado de conservación y las posibles actuaciones que será necesario ejecutar posteriormente Mientras se desarrollan estas labores, el Ayuntamiento ha instalado una lona que reproduce la imagen de la diosa Cibeles para reducir el impacto visual de los trabajos sobre uno de los monumentos más representativos de la capital.