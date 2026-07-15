El Hospital Gregorio Marañón revalida la máxima certificación de calidad para sus Unidades de Pacientes Externos

El Servicio de Farmacia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha conseguido la recertificación de la Norma de Acreditación de Calidad de la Atención de las Unidades de Pacientes Externos (Q-PEX) en nivel avanzado, el máximo grado de reconocimiento en este modelo de excelencia otorgado por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).

El Marañón fue el primer centro en España en obtener esta certificación en 2022 y, tras la última auditoría, ha conseguido mantener el nivel más alto, ha recordado el Gobierno regional en un comunicado.

La certificación Q-PEX evalúa de forma integral la calidad asistencial de las Unidades de Pacientes Externos de Farmacia Hospitalaria. Su objetivo es garantizar los mejores resultados en salud y la mejor experiencia farmacoterapéutica mediante un enfoque estructurado de mejora continua basado en el ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA).

El modelo analiza 118 estándares de calidad agrupados en áreas clave como liderazgo, planificación, gestión de recursos, atención al paciente externo, investigación, desarrollo e innovación y evaluación del desempeño. Para alcanzar el nivel avanzado es necesario cumplir el 100% de los requisitos obligatorios, básicos y medios, además de superar el 80% de las condiciones avanzadas.

La auditoría externa ha valorado tanto la madurez del sistema de gestión como la práctica asistencial real de la Unidad de Pacientes Externos, destacando especialmente el desarrollo de aplicaciones móviles orientadas a la comunicación y seguimiento de pacientes, la participación activa con asociaciones de pacientes y la constitución del comité asesor de pacientes, que refuerza la integración de su perspectiva en la práctica asistencial, así como la actividad investigadora de la unidad y la monitorización sistemática de la experiencia del paciente como pilares del modelo de mejora continua.

"Desde el desarrollo de esta norma, 22 servicios de farmacia hospitalaria en España han sido acreditados. De ellos, únicamente el Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Gregorio Marañón ha alcanzado el nivel avanzado y ha superado procesos de recertificación, consolidando así un referente nacional en excelencia para la atención a pacientes externos", ha señalado Cecilia Martínez, presidenta de la SEFH.

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Desde el Ejecutivo autonómico han subrayado que este reconocimiento refuerza el posicionamiento del hospital como "centro de referencia en calidad e innovación sanitaria", poniendo en valor el trabajo estratégico del Servicio de Farmacia en los resultados en salud y en la experiencia del paciente.