FINAL DEL MUNDIAL
Madrid instalará una segunda pantalla en Colón para ampliar el aforo durante la final del Mundial
El Ayuntamiento busca duplicar el aforo actual de 6.000 personas en la Plaza Selección para la final del Mundial, tal como ocurrió en la Eurocopa
El Ayuntamiento de Madrid está trabajando en la instalación de una segunda pantalla gigante en la plaza de Colón, que se sumaría a la ya habilitada por la Federación Española de Fútbol, para ampliar el aforo disponible de cara a la final del Mundial del próximo domingo.
Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, quien en declaraciones a los medios ha explicado que esta segunda pantalla apuntaría hacia la calzada, "de tal forma que podamos ampliar muy considerablemente el aforo que hay hasta este momento".
En concreto, lo haría hacia la calle Génova, según han precisado fuentes municipales. La plaza dispone actualmente de una capacidad limitada a unas 6.000 personas; la nueva pantalla permitirá incrementar sustancialmente el espacio habilitado para el público y repetir la imagen de la celebración de la Eurocopa de hace dos años.
"Es la segunda final del Mundial que vamos a jugar en cien años de mundiales y tenemos que hacer el esfuerzo para que el mayor número de personas posible lo podamos disfrutar conjuntamente", ha defendido este miércoles el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida.
El regidor popular también ha confirmado que el Gobierno municipal ya ha mantenido contactos con la Real Federación Española de Fútbol para preparar una eventual celebración en la capital si la Selección conquista el título. No obstante, ha evitado adelantar los detalles del dispositivo.
"No me gusta hablar de las celebraciones, pero sí hemos tenido contactos con la Federación para que, en el eventual caso de que se ganara, pudiera haber una celebración en la ciudad de Madrid", ha apuntado Almeida.
Sobre el posible rival de España, Almeida considera que Inglaterra está "un peldaño por encima" de Argentina desde el punto de vista futbolístico, aunque confía en que cualquiera de los dos enfrentamientos ofrecería un gran espectáculo. "Me da igual porque tanto España-Inglaterra como España-Argentina va a ser una gran final", ha concluido.
La ampliada Plaza Selección de Colón se sumará a las otras dos pantallas gigantes instaladas en Puente del Rey, en Madrid Río, desde el partido de cuartos ante Bélgica; así como al Movistar Arena, donde en pocas horas se han agotado las 15.000 entradas gratuitas anunciadas anoche por la Comunidad de Madrid tras la victoria ante Francia.
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