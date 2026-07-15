Madrid descarta elevar a la Unesco el desalojo de Casa Árabe porque "no tendrá impacto en el valor universal" del edificio

El Ayuntamiento de Madrid no considera necesario comunicar a la Unesco la salida de Casa Árabe de las antiguas Escuelas Aguirre porque entiende que la decisión no afecta al valor universal excepcional" que hizo al inmueble merecedor de quedar integrado en el sitio Patrimonio Mundial del Paseo del Prado y el Buen Retiro, conocido como Paisaje de la Luz.

"La próxima salida de Casa Árabe del edificio Antiguas Escuelas Aguirre no tendrá impacto en el valor universal excepcional del sitio Patrimonio Mundial y por ello no se contempla comunicarlo a la Unesco", afirmó este martes la directora general de Patrimonio Cultural, Elena Hernando, en respuesta a una pregunta formulada por la concejala Carolina Elías (Más Madrid) durante la comisión de Cultura.

La Convención del Patrimonio Mundial establece que deben comunicarse previamente a la Unesco los proyectos de restauración, construcción o transformación que puedan afectar a los valores por los que un bien fue declarado Patrimonio Mundial. El Consistorio interpreta que el desalojo, por sí mismo, no constituye una intervención material sobre las Escuelas Aguirre y queda, por tanto, fuera de este procedimiento.

El argumento se apoya en el expediente de las Escuelas Aguirre, incorporadas al ámbito protegido en 2020, después de que los evaluadores del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, recomendaran revisar sus límites e incluir varios elementos singulares. La ficha patrimonial del inmueble destaca especialmente su condición de obra representativa del arquitecto Emilio Rodríguez Ayuso y del neomudéjar madrileño; además de subrayar la calidad constructiva de sus fachadas de ladrillo y su torre de 37 metros, convertida en un elemento singular del paisaje urbano.

Por el contrario, la presencia de Casa Árabe no aparece hasta el final del documento, referenciada como uno de los usos recientes del edificio. "La ubicación de Casa Árabe se consigna en la ficha como un dato circunstancial, no vinculado al valor patrimonial del edificio, del que se destacan sus características arquitectónicas", subrayó la directora patrimonial durante su réplica.

Para Elías, sin embargo, la actividad de Casa Árabe no puede desvincularse por completo del significado cultural del lugar. Durante su intervención, defendió que Casa Árabe aporta “continuidad, prestigio, vínculos internacionales y una relación cultural con una parte fundamental del mundo contemporáneo”, como es el mundo árabe. "Es claro" que "a la derecha le incomoda" que este "tenga un espacio importante dentro del Paisaje de la Luz", reprochó Elías, antes de insistir en que "no hay argumentos para sostener que la única salida sea el desahucio".

Durante la misma comisión, la delegada de ramo, Marta Rivera de la Cruz, tachó de "enorme hipocresía" las críticas de la izquierda al desalojo y aseguró que la exdirectora de Casa Árabe Irene Lozano llegó a plantear en 2024 el cierre de la sede madrileña para operar únicamente desde Córdoba. "Eso lo escuché yo, lo dijo ella, la directora de Casa Árabe", afirmó Rivera de la Cruz, quien recordó que estaba presente en aquella reunión del consorcio.

La delegada evitó concretar el futuro destino de las Escuelas Aguirre al señalar que el inmueble no está adscrito a su Área, aunque garantizó que quedará "a disposición de todos los madrileños" y admitió que su próximo uso "evidentemente puede ser cultural". De la Cruz sostuvo, no obstante, que el debate debe centrarse ahora en la situación financiera de Casa Árabe y, sobre todo, en el "pésimo estado de conservación" del edificio, que, según advirtió, se encuentra "en unas condiciones que son muy complicadas".

El Ayuntamiento ha dado a Casa Árabe hasta el 1 de septiembre para abandonar las Escuelas Aguirre. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida comunicó formalmente la decisión el lunes de la semana pasada, durante la reunión del Consejo Rector de la entidad. La decisión ha provocado el rechazo de los grupos de la oposición, que la consideran unilateral y reclaman una negociación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con la propia institución. Alumnos, trabajadores y simpatizantes se han movilizado bajo el lema “Casa Árabe no se toca” y han advertido de la imposibilidad de trasladar en dos meses toda la actividad del centro.

Pese a estos movimientos, Almeida mantiene su postura. En declaraciones realizadas el lunes, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento no ha recibido “ninguna comunicación” por parte de Casa Árabe ni respuesta al burofax enviado por el Consistorio. Según el regidor, la medida no cuestiona la continuidad de la institución, ya que el Ayuntamiento quiere seguir formando parte del patronato y está dispuesto a colaborar en la búsqueda de una nueva sede.