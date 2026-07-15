Madrid contiene el 80% de incendios forestales en lo que va de año, reduciendo un 75% la superficie quemada

La Comunidad de Madrid ha registrado desde el comienzo del año más incendios forestales que la media de la última década, pero ha conseguido reducir aproximadamente un 75% la superficie quemada. De los 159 fuegos contabilizados entre el 1 de enero y el 12 de julio, el 81% (129), no llegaron a superar una hectárea, según el balance provisional del Plan INFOMA 2026 presentado este miércoles por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

“Este 81% de los fuegos que se han contenido en sus fases iniciales da buena cuenta de la eficacia del modelo”, ha defendido este miércoles el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrada este miércoles. Los incendios han afectado a 122,24 hectáreas, de las cuales únicamente 1,96 correspondían a superficie arbolada. Tampoco se ha producido ningún gran incendio forestal.

La media del periodo comprendido entre 2016 y 2025 se situaba, a estas alturas del año, en 131 incendios y 488,8 hectáreas afectadas. “2026 está por encima de la media en número de incendios, pero muy por debajo en superficie quemada”, ha resumido Novillo, que ha atribuido los resultados a la detección temprana, la rápida movilización de los servicios de emergencia y los trabajos preventivos desarrollados durante los meses anteriores.

Por el momento, los fuegos de mayor extensión se han producido en El Molar, con 13,7 hectáreas; Gargantilla del Lozoya y Pinilla del Valle, con 6,84; Zarzalejo, con 6,58; Alcobendas, con 3,5, y Colmenar de Oreja, con 3,24. Todos están siendo investigados por el Cuerpo de Agentes Forestales para esclarecer sus causas y depurar posibles responsabilidades.

“Queda mucha campaña”

Pese a este balance provisional positivo, el consejero ha pedido no bajar la guardia cuando todavía queda más de la mitad de la campaña de mayor peligro, que se prolonga hasta el 30 de septiembre. “Queda mucha campaña. Seguimos en riesgo extremo, con semanas de acumulación de estrés hídrico en el arbolado y sin visos de mejora en los próximos días, sino todo lo contrario”, ha advertido. Según ha explicado, se esperan nuevas subidas de las temperaturas, fuertes vientos cambiantes y posibles tormentas secas.

En este sentido, Novillo ha reclamado la colaboración de los ciudadanos para “mantener a raya a este enemigo”, después de recordar que la mayor parte de los incendios puede evitarse. “Tan importante como disponer de buenos medios de extinción es actuar antes de que aparezca esa primera llama”, ha señalado.

Durante los periodos de peligro medio y bajo, recuerdan desde el Ejecutivo autonómico, se han realizado actuaciones preventivas en más de 5.600 hectáreas mediante trabajos selvícolas, siegas, mantenimiento de cortafuegos, pastoreo controlado y retirada de combustible vegetal.

38,7 millones para nuevas autobombas

En la campaña del Plan INFOMA participan más de 6.100 profesionales y voluntarios, entre ellos más de 2.200 bomberos, 350 agentes forestales, 3.420 voluntarios de Protección Civil y 180 trabajadores de Madrid 112. La inversión anual alcanza los 52,7 millones de euros, un 3,5% más que en 2025.

A esta dotación se sumarán los 38,7 millones aprobados este miércoles para adquirir 36 vehículos autobomba rural pesada. “Es la mayor inversión en la compra de vehículos de este siglo y una medida importante para seguir reforzando la seguridad de los madrileños”, ha destacado Novillo.

Los nuevos vehículos se entregarán durante los próximos tres años y permitirán renovar la flota de los 22 parques regionales, además de prestar servicio en las futuras instalaciones de Villanueva de la Cañada, Villarejo de Salvanés, Cobeña y Loeches.