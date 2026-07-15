Madrid aboga por la voluntariedad de las guardias médicas de 24 horas ante el nuevo Estatuto Marco

La postura en relación con las guardias de 24 horas viene siendo uno de los aspectos más controvertidos en torno al proyecto de nuevo Estatuto Marco para los profesionales del Sistema Nacional de Salud que trata de impulsar la ministra de Sanidad, Mónica García. Desde la Comunidad de Madrid se ha manifestado una oposición frontal al texto, que busca actualizar una norma vigente desde 2003, empezando por alinearse con una de las principales reivindicaciones de la profesión médica: la de que, más allá de un Estatuto Marco, común para todos los profesionales sanitarios, los médicos deben tener un estatuto propio diferenciado.

La del Estatuto Marco se suma así a las múltiples cuestiones en materia sanitaria que enfrentan al Gobierno y la Comunidad de Madrid, desde el modelo de colaboración público privada al registro de profesionales objetores al aborto o el cruce de reproches sobre de qué administración es responsabilidad la falta de médicos en la región. Un amplio repertorio de enfrentamientos en el que a lo ideológico y las diferencias respecto a modelos de gestión se suma el hecho de que García será la candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad en las elecciones de mayo de 2027.

En ese escenario emerge la polémica sobre la eliminación de las guardias de 24 horas. La propuesta en el anteproyecto de Ley de Estatuto Marco es como norma general acabar con ellas. "La jornada de guardia no podrá ser superior a 17 horas de trabajo efectivo", reza el artículo 96. El documento contempla, no obstante, que excepcionalmente se puedan efectuar guardias de 24 horas, de forma voluntaria y con informe de prevención de riesgos favorable, "para aquellos puestos identificados como de difícil cobertura o en el caso de fines de semana y festivos".

El final de las guardias de 24 horas viene siendo una reivindicación del colectivo sanitario, incluido el médico, desde hace años. Pero la medida plantea complicaciones tanto desde el punto de vista de pérdida retributiva de los profesionales como desde el de lo organizativo en relación con la atención continuada. Y es ahí donde las objeciones planteadas por algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, Madrid entre ellas, ha desencadenado la última polémica.

El pasado viernes, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el órgano en que se dan cita el ministerio y las consejerías de las comunidades autónomas, la ministra de Sanidad aseguró haber recibido informes de comunidades autónomas populares en favor de mantener la regulación de las guardias de 24 horas. "Ahora se entiende mucho mejor la campaña de las comunidades autónomas contra el Estatuto Marco", afirmaba en declaraciones recogidas por Europa Press. "No les molesta el Estatuto Marco porque perjudica a los profesionales, les molesta el Estatuto Marco porque, precisamente, mejora las condiciones laborales".

Las razones, sugería, eran que o no querían "hacerse cargo" de mejoras que caen bajo sus competencias o que buscan "tener el conflicto abierto".

"Interpretaciones erróneas"

Tras lo que desde la Comunidad de Madrid califican de "interpretaciones erróneas difundidas en los últimos días", la Consejería de Sanidad ha emitido un informe aclaratorio de las alegaciones que ha presentado al anteproyecto de ley del Estatuto Marco. En este sentido, desde el departamento que dirige Fátima Matute se insiste en que la Comunidad de Madrid está "a favor" de avanzar hacia un modelo organizativo en que las guardias de 24 horas dejen de ser obligatorias. De hecho, se afirma, desde el Servicio Madrileño de Salud ya se está trabajando en ello desde la constitución, el pasado mes de febrero, de un grupo de trabajo con médicos de varias especialidades y hospitales para abordarlo.

No obstante, se argumenta desde el Gobierno regional, el cambio ha de realizarse con un rigor del que carece, entienden en la consejería, la propuesta recogida en el Estatuto Marco. "El anteproyecto impulsado por el Ministerio de Sanidad debería ir acompañado de un análisis técnico, jurídico y económico previo que acreditara su viabilidad y su impacto sobre la organización de todo el Sistema Nacional de Salud", se mantiene en un comunicado. "Una petición que ha sido realizada de forma reiterada por las comunidades autónomas y que no se ha aportado hasta la fecha", añaden.

Ese modelo por el que abogan, prosiguen, pasa por que los médicos que lo deseen puedan continuar realizando guardias de 24 horas. Se considera "esencial" que la realización de guardias voluntarias respete "la libertad de elección de los profesionales" frente a la limitación a puestos de difícil cobertura y fines de semana que establece la redacción del anteproyecto.

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Asimismo, se reclama que la voluntariedad de las guardias de 24 horas no se vea condicionada "exclusivamente" por la emisión de un informe de los servicios de prevención. "Lo que alegamos es que esos informes sean motivados", trasladan fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña. "El artículo incluido por el Ministerio habla solo de 'previo informe del servicio de prevención' y nosotros pedimos en nuestras alegaciones que esos informes se motiven y se fundamenten de forma concreta en aspectos de salud laboral, que esos informes de prevención de riesgos sean motivados".