El Leganés presenta una camiseta con escudo 'invisible' que genera debate en redes

El CD Leganés ha presentado este miércoles su segunda equipación para la temporada 2026-27. Diseñada por Puma, apuesta por el negro como color predominante, combinado con los tradicionales detalles blanquiazules del club en una camiseta que, por primera vez en la historia pepinera, reúne ambos elementos en una misma elástica. La nueva equipación divide visualmente la camiseta en dos mitades mediante los detalles en blanco y azul. El cuello, las mangas y el resto de acabados siguen ese mismo diseño, mientras que el escudo aparece en versión completamente monocromática, integrado en blanco sobre el pecho.

Precisamente ese ha sido el detalle que más comentarios ha despertado entre la afición a través de las redes sociales.

La equipación ya se encuentra a la venta tanto en la tienda oficial del Ontime Butarque como en la tienda online del club.

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Esta segunda equipación podría estrenarse en uno de los amistosos más atractivos de la pretemporada, contra el Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.