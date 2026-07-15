El Gobierno aprueba una transferencia de 3,6 millones a Madrid para reforzar la acogida de menores migrantes

El Gobierno ha autorizado este martes en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia, destinar 3.630.768 euros a la Comunidad de Madrid para la acogida de infancia migrante no acompañada.

La propuesta, que contempla un reparto de 35 millones entre las Comunidades Autónomas, se verá sometida a decisión en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que tendrá lugar este jueves.

Según recoge el documento, debido a su situación geográfica, las comunidades autónomas de Canarias e Islas Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla "se ven afectadas por una mayor presión migratoria", por lo que reciben una mayor asignación presupuestaria.

En este caso, utilizando como criterio la tensión a la que están sometidos sus sistemas de acogida (en base a la capacidad ordinaria de los sistemas de cada uno de los territorios y el número de menores migrantes no acompañados que se encuentran en los mismos), el Gobierno transferirá a Canarias 4 millones de euros, a Islas Baleares 2 millones, a Ceuta 5,5 millones y a Melilla 4 millones de euros.

El resto de los 35 millones de euros se reparte proporcionalmente entre el resto de las comunidades autónomas, en base a la actual acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Las que más fondos recibirán serán: Andalucía (4 millones), Cataluña (3,65 millones), Comunidad de Madrid (3,63 millones) y Comunidad Valenciana (2,59 millones). Las que menos recibirán son: La Rioja (229.185 euros), Cantabria (236.422 euros) y Asturias (255.722 euros).

Con este crédito, el Gobierno de España apoya a los gobiernos autonómicos para que hagan frente a las necesidades derivadas de la atención inmediata y la acogida de los niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Además, las comunidades y ciudades autónomas podrán hacer uso de esta transferencia para los gastos derivados de todas las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial a estos niños, niñas y adolescentes, incluida su escolarización, la inserción socio laboral y la inclusión social, bien en acogimiento residencial o en acogimiento familiar. Asimismo, estos fondos permitirán la ampliación de plazas del sistema.

En declaraciones difundidas en redes sociales, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha recalcado que los fondos que recibirá la Comunidad servirán "para reforzar el sistema de acogida" y garantizar "una atención digna" a "aquellos que llegan solos, aquellos que son más vulnerables".

"Ahora le corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid ejercer adecuadamente su responsabilidad. Espero que la señora Díaz Ayuso --la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso-- deje de utilizar este tema también como un arma de confrontación política y destine íntegramente y de manera adecuada estos fondos a mejorar la atención de los menores migrantes no acompañados", ha indicado.

En este sentido, ha recalcado que "la defensa de la infancia no admite de excusas ni de cálculos partidistas" sino que se trata de "una obligación legal, pero sobre todo es una obligación moral".

Sectorial del jueves

En la anterior Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada el abril, las comunidades autónomas gobernadas por el PP (a excepción de Ceuta y Canarias) plantaron a la ministra Sira Rego, al entender que la reunión había sido convocada "de forma ilegal". Además, acusaron al Gobierno de querer "prolongar" el reparto "forzoso" de menores migrantes no acompañados.

Según informaron entonces fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, la reunión no pudo celebrarse por falta de "quórum" y Rego calificó la situación de "absolutamente lamentable" y tachó al PP de "racistas" y de "boicotear" políticas "fundamentales" para la protección de la infancia.

"Y el Partido Popular ha decidido a última hora provocar que no hubiera quórum liderados por la Comunidad de Madrid, que quiero recordar que no ha dejado de plantear recursos ante la justicia que ha ido perdiendo sistemáticamente hasta el día de hoy, que han decidido boicotear, han decidido impedir la celebración de esta conferencia sectorial", apuntó Rego en declaraciones a medios.

En la Conferencia Sectorial de abril estaba previsto que las comunidades recibiesen "información sobre el Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria de los sistemas de protección para la adecuada protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas".

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El orden también incluía la presentación del Informe de Evaluación Anual sobre la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y Adolescencia 2023 y 2024, así como el estado de implantación del modelo 'Barnahus' en España y los próximos pasos a dar.