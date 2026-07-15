MUNDIAL 2026
Agotadas las 15.000 entradas gratis para ver la final del Mundial en el Movistar Arena: habrá pantalla gigante y DJ
El recinto madrileño completó su aforo en apenas hora y media, con 166 reservas por minuto
Madrid se prepara para vivir una de las noches deportivas más especiales del año con la final del Mundial. La clasificación de España ha disparado la expectación y miles de aficionados buscarán reunirse para seguir el partido en un ambiente multitudinario y con todos los ingredientes de una gran celebración.
Uno de los principales puntos de encuentro será el Movistar Arena, donde se instalará una pantalla gigante y se desplegará una programación especial antes del encuentro. Eso sí, la respuesta del público ha sido inmediata: las 15.000 entradas gratuitas disponibles se agotaron en apenas hora y media.
Las entradas se agotaron a un ritmo de 166 por minuto
La taquilla virtual se abrió alrededor de las 23:00 horas del martes, justo después de la victoria de España por 0-2 frente a Francia en las semifinales del Mundial. En menos de una hora y media, todas las localidades disponibles quedaron reservadas.
El ritmo de demanda alcanzó las 166 entradas por minuto, según los datos difundidos por el Movistar Arena. Cada usuario podía descargar un máximo de cuatro localidades a través de la plataforma Baila del recinto.
La iniciativa, impulsada conjuntamente por la Comunidad de Madrid y el Movistar Arena, se difundió rápidamente a través de las redes sociales y provocó una avalancha de solicitudes entre los seguidores de la selección española.
Horario de la final del Mundial en el Movistar Arena
El Movistar Arena abrirá sus puertas el domingo 19 de julio a las 19:30 horas, una hora y media antes del comienzo del encuentro. La final se disputará en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey y arrancará a las 21:00 horas, según el horario peninsular español. Con ello, España buscará conquistar su segunda Copa del Mundo, después del título logrado en Sudáfrica en 2010.
La pantalla más grande de la Comunidad de Madrid
Para la retransmisión se instalará en el recinto una pantalla de 16 metros de ancho por 9 de alto, lo que supone una superficie total de 144 metros cuadrados de imagen. La instalación correrá a cargo de Fluge Audiovisuales, socio técnico del Movistar Arena. A la pantalla principal se sumarán las otras diez pantallas fijas distribuidas por el pabellón para facilitar que el encuentro pueda verse desde cualquier punto del recinto.
La organización asegura que será la pantalla de mayores dimensiones instalada para este evento en la Comunidad de Madrid, superando incluso a la utilizada durante diferentes partidos del Mundial en la plaza de Colón.
Música de DJ Nano antes del partido
La programación incluirá una actuación en directo de DJ Nano, encargado de amenizar la espera y animar a los aficionados desde la apertura de puertas. El Movistar Arena se convertirá así en uno de los principales puntos de encuentro de la afición española en Madrid durante una final en la que la selección buscará colocar la segunda estrella sobre su camiseta.
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