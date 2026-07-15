Ni Canarias ni Valencia: este es el destino al que se mudarían los madrileños para empezar una nueva vida

Vivir lejos del tráfico, encontrar una vivienda más amplia o disfrutar de un clima más agradable son algunas de las razones que pueden llevar a muchos madrileños a imaginar una vida fuera de la capital.

Aunque cambiar de residencia no siempre es una posibilidad inmediata, una parte de la población sí contempla trasladarse a otra comunidad autónoma en busca de un entorno diferente. Pero, ¿qué destino elegirían los madrileños si pudieran mudarse?

Andalucía, el destino favorito de los madrileños

Andalucía es la comunidad autónoma a la que más madrileños se trasladarían para vivir, con un 15% de las preferencias. Su clima, la costa, el patrimonio natural y una forma de vida asociada a un ritmo más tranquilo pueden explicar parte de su atractivo entre quienes se plantean abandonar Madrid.

En segunda posición se sitúa la Comunidad Valenciana, elegida por el 10% de los madrileños. La proximidad con la capital, las conexiones de transporte y el acceso al Mediterráneo la convierten en una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan cambiar de entorno sin alejarse demasiado.

Valencia es una de las comunidades autónomas a la que más madrileños se trasladarían para vivir / Ana Escobar / EFE

Castilla y León, Canarias y Baleares también ganan atractivo

El tercer destino preferido por los madrileños es Castilla y León, que reúne el 8% de las respuestas. Su cercanía geográfica, una menor densidad de población y la posibilidad de acceder a viviendas más amplias pueden influir en su posición dentro del ranking.

Las Islas Canarias y Baleares empatan a continuación, con un 7% de las preferencias cada una. Ambos archipiélagos destacan por su clima y su entorno natural, aunque la distancia y el coste de la vivienda pueden condicionar que ese deseo llegue a convertirse en una mudanza real.

Madrid, entre las regiones más abiertas a una mudanza

El estudio señala que la Comunidad de Madrid se encuentra entre las regiones donde una mayor parte de la población estaría dispuesta a iniciar una nueva etapa en otro territorio. También muestran una mayor predisposición al cambio los habitantes de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Esta apertura contrasta con el fuerte arraigo detectado en otras zonas de España. Galicia encabeza la lista de comunidades cuyos residentes preferirían quedarse, con un 53% de habitantes que seguirían viviendo allí aunque pudieran elegir libremente. Andalucía y Canarias ocupan las siguientes posiciones, ambas con un 46%.

Galicia encabeza la lista de comunidades cuyos residentes preferirían quedarse / PEXELS

Solo uno de cada cuatro españoles ve posible mudarse

Aunque muchos españoles fantasean con vivir en otro lugar, solo un 26% considera realmente posible cambiar de residencia durante los próximos años. La intención aumenta entre los jóvenes de 18 a 24 años, grupo en el que alcanza el 42%, y entre las personas que viven de alquiler, donde llega al 55%.

Los principales motivos para mudarse están relacionados con la búsqueda de una mejor ubicación, mencionada por el 32% de los encuestados. En esta categoría se incluyen factores como las oportunidades laborales, el acceso a servicios o una mayor calidad de vida.

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El segundo motivo es disponer de una vivienda más grande, señalado por el 28%, mientras que el 15% contempla el cambio por razones económicas, como la necesidad de ahorrar o afrontar dificultades financieras.