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Ni Canarias ni Valencia: este es el destino al que se mudarían los madrileños para empezar una nueva vida

Aunque muchos españoles fantasean con vivir en otro lugar, solo un 26% considera realmente posible cambiar de residencia durante los próximos años

La Comunidad de Madrid se encuentra entre las regiones donde una mayor parte de la población estaría dispuesta a iniciar una nueva etapa en otro territorio

La Comunidad de Madrid se encuentra entre las regiones donde una mayor parte de la población estaría dispuesta a iniciar una nueva etapa en otro territorio / José Luis Roca

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Vivir lejos del tráfico, encontrar una vivienda más amplia o disfrutar de un clima más agradable son algunas de las razones que pueden llevar a muchos madrileños a imaginar una vida fuera de la capital.

Aunque cambiar de residencia no siempre es una posibilidad inmediata, una parte de la población sí contempla trasladarse a otra comunidad autónoma en busca de un entorno diferente. Pero, ¿qué destino elegirían los madrileños si pudieran mudarse?

Andalucía, el destino favorito de los madrileños

Andalucía es la comunidad autónoma a la que más madrileños se trasladarían para vivir, con un 15% de las preferencias. Su clima, la costa, el patrimonio natural y una forma de vida asociada a un ritmo más tranquilo pueden explicar parte de su atractivo entre quienes se plantean abandonar Madrid.

En segunda posición se sitúa la Comunidad Valenciana, elegida por el 10% de los madrileños. La proximidad con la capital, las conexiones de transporte y el acceso al Mediterráneo la convierten en una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan cambiar de entorno sin alejarse demasiado.

Una familia pasea por la playa de la Malvarrosa en Valencia. EFE/Ana Escobar

Valencia es una de las comunidades autónomas a la que más madrileños se trasladarían para vivir / Ana Escobar / EFE

Castilla y León, Canarias y Baleares también ganan atractivo

El tercer destino preferido por los madrileños es Castilla y León, que reúne el 8% de las respuestas. Su cercanía geográfica, una menor densidad de población y la posibilidad de acceder a viviendas más amplias pueden influir en su posición dentro del ranking.

Las Islas Canarias y Baleares empatan a continuación, con un 7% de las preferencias cada una. Ambos archipiélagos destacan por su clima y su entorno natural, aunque la distancia y el coste de la vivienda pueden condicionar que ese deseo llegue a convertirse en una mudanza real.

Madrid, entre las regiones más abiertas a una mudanza

El estudio señala que la Comunidad de Madrid se encuentra entre las regiones donde una mayor parte de la población estaría dispuesta a iniciar una nueva etapa en otro territorio. También muestran una mayor predisposición al cambio los habitantes de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Esta apertura contrasta con el fuerte arraigo detectado en otras zonas de España. Galicia encabeza la lista de comunidades cuyos residentes preferirían quedarse, con un 53% de habitantes que seguirían viviendo allí aunque pudieran elegir libremente. Andalucía y Canarias ocupan las siguientes posiciones, ambas con un 46%.

Galicia encabeza la lista de comunidades cuyos residentes preferirían quedarse

Galicia encabeza la lista de comunidades cuyos residentes preferirían quedarse / PEXELS

Solo uno de cada cuatro españoles ve posible mudarse

Aunque muchos españoles fantasean con vivir en otro lugar, solo un 26% considera realmente posible cambiar de residencia durante los próximos años. La intención aumenta entre los jóvenes de 18 a 24 años, grupo en el que alcanza el 42%, y entre las personas que viven de alquiler, donde llega al 55%.

Los principales motivos para mudarse están relacionados con la búsqueda de una mejor ubicación, mencionada por el 32% de los encuestados. En esta categoría se incluyen factores como las oportunidades laborales, el acceso a servicios o una mayor calidad de vida.

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El segundo motivo es disponer de una vivienda más grande, señalado por el 28%, mientras que el 15% contempla el cambio por razones económicas, como la necesidad de ahorrar o afrontar dificultades financieras.

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