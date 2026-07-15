BALONCESTO
David Kramer dice adiós al Real Madrid y ficha por el Estrella Roja de Belgrado
El internacional alemán, campeón del mundo en 2023, firma por dos temporadas tras una campaña en el conjunto blanco
EFE
El internacional alemán David Kramer se despidió este miércoles del Real Madrid y fichó por el Estrella Roja de Belgrado por dos temporadas, anunciaron ambos clubes en sus webs oficiales.
El alero de 29 años llega a Belgrado tras disputar la pasada campaña en el Real Madrid, donde jugó catorce partidos de la Euroliga y treinta en la Liga Endesa, competición en la que tuvo un promedio de 6,7 puntos y un 41% de aciertos en los triples.
El Real Madrid le agradeció su "profesionalidad, compromiso y entrega" a lo largo de la última temporada y le deseó mucha suerte a él y a toda su familia en su nueva etapa. Kramer, que en España también militó en el Granada y La Laguna Tenerife, ya disputó la máxima competición europea con el Bayern de Múnich en 2021.
El nuevo jugador del equipo serbio, al que a partir de ahora entrenará el español Ibon Navarro, extécnico del Unicaja, también integró la selección alemana que ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo FIBA de 2023.
"Mide 196 centímetros, se le distingue por un excelente tiro, un juego sólido y una gran energía en la cancha. Bienvenido al equipo David", anunció el equipo de Belgrado en su perfil de la red social 'X'.
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