David Kramer dice adiós al Real Madrid y ficha por el Estrella Roja de Belgrado

El internacional alemán David Kramer se despidió este miércoles del Real Madrid y fichó por el Estrella Roja de Belgrado por dos temporadas, anunciaron ambos clubes en sus webs oficiales.

El alero de 29 años llega a Belgrado tras disputar la pasada campaña en el Real Madrid, donde jugó catorce partidos de la Euroliga y treinta en la Liga Endesa, competición en la que tuvo un promedio de 6,7 puntos y un 41% de aciertos en los triples.

El Real Madrid le agradeció su "profesionalidad, compromiso y entrega" a lo largo de la última temporada y le deseó mucha suerte a él y a toda su familia en su nueva etapa. Kramer, que en España también militó en el Granada y La Laguna Tenerife, ya disputó la máxima competición europea con el Bayern de Múnich en 2021.

El nuevo jugador del equipo serbio, al que a partir de ahora entrenará el español Ibon Navarro, extécnico del Unicaja, también integró la selección alemana que ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo FIBA de 2023.

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"Mide 196 centímetros, se le distingue por un excelente tiro, un juego sólido y una gran energía en la cancha. Bienvenido al equipo David", anunció el equipo de Belgrado en su perfil de la red social 'X'.