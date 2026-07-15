Cuatro detenidos en Pinto por robar material de obra en la futura estación de Cercanías de La Tenería

Agentes de la Policía Local de Pinto han detenido a cuatro individuos acusados de un delito de robo con fuerza de material de obra en la futura estación de Cercanías de La Tenería, cuyas obras se encuentran en su recta final y que abrirá sus puertas en los próximos meses.

Los hechos ocurrieron este lunes 13, cuando el sistema automático de identificación de matrículas con el que cuentan las cámaras de videovigilancia en el municipio alertó de la entrada a la ciudad de una furgoneta que aparecía registrada como sospechosa de ser utilizada en diversos robos en la región. Inmediatamente, los agentes se activaron en la búsqueda de este vehículo por la localidad, siendo finalmente interceptado en el Paseo de las Artes, donde dieron el alto al conductor para inspeccionar su interior, según han señalado desde la Policía Local a través de sus redes sociales. En el interior de la furgoneta hallaron material de construcción de la estación que había sido sustraído utilizando herramientas, como cizallas y una radial, por lo que los cuatro sujetos fueron detenidos y puestos a disposición judicial por parte de la Policía Local de Pinto.

Las obras de la nueva estación de La Tenería, en la línea C-3 de Cercanías, que está ejecutando Adif, avanzan a buen ritmo y ya encaran su recta final, una vez concluidos los trabajos que afectan a la plataforma ferroviaria y finalizada la estructura y la cubierta del edificio de viajeros.

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La estación de La Tenería prestará servicio a la zona norte de Pinto y contará con un edificio de viajeros de 450 m² de superficie en una sola planta, que albergará un vestíbulo, espacios para la gestión de la estación, aseos y zona de instalaciones. Una vez finalizada la estructura y la cubierta del nuevo edificio de viajeros, Adif trabaja actualmente en las instalaciones, pavimentos y tabiquería interior, así como en el revestimiento exterior, una sucesión de 'pieles' en la fachada que dotarán al interior de distintos grados de iluminación.