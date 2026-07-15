Madrid afronta nuevos cortes de tráfico este miércoles: calles afectadas, horarios aproximados y recomendaciones

Moverse por Madrid durante la mañana de este miércoles 15 de julio requerirá algo más de planificación que de costumbre. Varias manifestaciones y concentraciones previstas en distintos puntos de la capital provocarán cortes de tráfico, desvíos y restricciones temporales en zonas especialmente transitadas del centro y del entorno de Retiro y Arganzuela.

Las afecciones se concentrarán en dos franjas horarias y alcanzarán vías clave como la calle Alcalá, Méndez Álvaro, Comercio y la avenida Ciudad de Barcelona. Como es habitual, el Ayuntamiento de Madrid recomienda anticipar los desplazamientos, evitar las áreas afectadas y consultar posibles cambios en las líneas de la EMT antes de salir.

Las afecciones se concentrarán en dos franjas horarias y alcanzarán vías clave como la calle Alcalá, Méndez Álvaro, Comercio y la avenida Ciudad de Barcelona / REDES

Manifestaciones y concentraciones este miércoles

La movilidad se verá afectada en varios puntos de Madrid este miércoles 15 de julio debido a la celebración de manifestaciones y concentraciones que provocarán cortes de tráfico y restricciones temporales durante la mañana. Según la información difundida por el Ayuntamiento de Madrid, las principales incidencias se producirán en el centro de la capital y en los distritos de Retiro y Arganzuela.

Cortes en la calle Alcalá entre Gran Vía y la Puerta del Sol

La primera afección está prevista entre las 9:30 y las 12:00 horas. Durante esta franja podrán registrarse cortes y restricciones de circulación en la calle Alcalá, concretamente en el tramo comprendido entre la Gran Vía y la Puerta del Sol. Se trata de una de las zonas con mayor tránsito de vehículos y peatones del centro de Madrid, por lo que no se descartan retenciones y desvíos en las calles próximas.

Restricciones en Méndez Álvaro y la avenida Ciudad de Barcelona

El segundo dispositivo se desarrollará entre las 11:00 y las 13:30 horas, aproximadamente, y afectará a varios puntos de los distritos de Retiro y Arganzuela. Las restricciones de tráfico afectarán a las calles Méndez Álvaro y Comercio, así como a la avenida Ciudad de Barcelona, una vía de gran importancia para quienes acceden o salen de Madrid por el este y el sureste.

Las restricciones de tráfico afectarán a las calles Méndez Álvaro y Comercio, así como a la avenida Ciudad de Barcelona / Alba Vigaray

Posibles desvíos y cambios en las líneas de la EMT

La Policía Municipal también podrá establecer desvíos de tráfico en las calles cercanas para garantizar la seguridad de los participantes y del resto de usuarios de la vía pública. Las incidencias podrían afectar, además, a algunas líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) que circulan por las zonas señaladas. Se recomienda consultar el estado del tráfico y la información del transporte público antes de iniciar el desplazamiento.

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Tanto la duración como el alcance de los cortes podrán variar en función del desarrollo de las concentraciones y de las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades.