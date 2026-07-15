MOVILIDAD
Madrid afronta nuevos cortes de tráfico este miércoles: calles afectadas, horarios aproximados y recomendaciones
El Ayuntamiento de Madrid recomienda anticipar los desplazamientos, evitar las áreas afectadas y consultar posibles cambios en las líneas de la EMT antes de salir
Moverse por Madrid durante la mañana de este miércoles 15 de julio requerirá algo más de planificación que de costumbre. Varias manifestaciones y concentraciones previstas en distintos puntos de la capital provocarán cortes de tráfico, desvíos y restricciones temporales en zonas especialmente transitadas del centro y del entorno de Retiro y Arganzuela.
Las afecciones se concentrarán en dos franjas horarias y alcanzarán vías clave como la calle Alcalá, Méndez Álvaro, Comercio y la avenida Ciudad de Barcelona. Como es habitual, el Ayuntamiento de Madrid recomienda anticipar los desplazamientos, evitar las áreas afectadas y consultar posibles cambios en las líneas de la EMT antes de salir.
Manifestaciones y concentraciones este miércoles
La movilidad se verá afectada en varios puntos de Madrid este miércoles 15 de julio debido a la celebración de manifestaciones y concentraciones que provocarán cortes de tráfico y restricciones temporales durante la mañana. Según la información difundida por el Ayuntamiento de Madrid, las principales incidencias se producirán en el centro de la capital y en los distritos de Retiro y Arganzuela.
Cortes en la calle Alcalá entre Gran Vía y la Puerta del Sol
La primera afección está prevista entre las 9:30 y las 12:00 horas. Durante esta franja podrán registrarse cortes y restricciones de circulación en la calle Alcalá, concretamente en el tramo comprendido entre la Gran Vía y la Puerta del Sol. Se trata de una de las zonas con mayor tránsito de vehículos y peatones del centro de Madrid, por lo que no se descartan retenciones y desvíos en las calles próximas.
Restricciones en Méndez Álvaro y la avenida Ciudad de Barcelona
El segundo dispositivo se desarrollará entre las 11:00 y las 13:30 horas, aproximadamente, y afectará a varios puntos de los distritos de Retiro y Arganzuela. Las restricciones de tráfico afectarán a las calles Méndez Álvaro y Comercio, así como a la avenida Ciudad de Barcelona, una vía de gran importancia para quienes acceden o salen de Madrid por el este y el sureste.
Posibles desvíos y cambios en las líneas de la EMT
La Policía Municipal también podrá establecer desvíos de tráfico en las calles cercanas para garantizar la seguridad de los participantes y del resto de usuarios de la vía pública. Las incidencias podrían afectar, además, a algunas líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) que circulan por las zonas señaladas. Se recomienda consultar el estado del tráfico y la información del transporte público antes de iniciar el desplazamiento.
Tanto la duración como el alcance de los cortes podrán variar en función del desarrollo de las concentraciones y de las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades.
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