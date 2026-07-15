Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de RenfeCasa ÁrabePrecio de la viviendaGuardias médicasDónde ver final del MundialLocura en ColónConcierto OmegaCharca de la NietaTúnel de Bonaparte
instagramlinkedin

MOVILIDAD

Madrid afronta nuevos cortes de tráfico este miércoles: calles afectadas, horarios aproximados y recomendaciones

El Ayuntamiento de Madrid recomienda anticipar los desplazamientos, evitar las áreas afectadas y consultar posibles cambios en las líneas de la EMT antes de salir

Las principales incidencias se producirán en el centro de la capital y en los distritos de Retiro y Arganzuela

Las principales incidencias se producirán en el centro de la capital y en los distritos de Retiro y Arganzuela / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Moverse por Madrid durante la mañana de este miércoles 15 de julio requerirá algo más de planificación que de costumbre. Varias manifestaciones y concentraciones previstas en distintos puntos de la capital provocarán cortes de tráfico, desvíos y restricciones temporales en zonas especialmente transitadas del centro y del entorno de Retiro y Arganzuela.

Las afecciones se concentrarán en dos franjas horarias y alcanzarán vías clave como la calle Alcalá, Méndez Álvaro, Comercio y la avenida Ciudad de Barcelona. Como es habitual, el Ayuntamiento de Madrid recomienda anticipar los desplazamientos, evitar las áreas afectadas y consultar posibles cambios en las líneas de la EMT antes de salir.

El nuevo establecimiento de Acqua &amp; Sapone en la calle Alcalá cuenta con una superficie de 350 metros cuadrados y reúne un surtido de más de 7.000 referencias

Las afecciones se concentrarán en dos franjas horarias y alcanzarán vías clave como la calle Alcalá, Méndez Álvaro, Comercio y la avenida Ciudad de Barcelona / REDES

Manifestaciones y concentraciones este miércoles

La movilidad se verá afectada en varios puntos de Madrid este miércoles 15 de julio debido a la celebración de manifestaciones y concentraciones que provocarán cortes de tráfico y restricciones temporales durante la mañana. Según la información difundida por el Ayuntamiento de Madrid, las principales incidencias se producirán en el centro de la capital y en los distritos de Retiro y Arganzuela.

Cortes en la calle Alcalá entre Gran Vía y la Puerta del Sol

La primera afección está prevista entre las 9:30 y las 12:00 horas. Durante esta franja podrán registrarse cortes y restricciones de circulación en la calle Alcalá, concretamente en el tramo comprendido entre la Gran Vía y la Puerta del Sol. Se trata de una de las zonas con mayor tránsito de vehículos y peatones del centro de Madrid, por lo que no se descartan retenciones y desvíos en las calles próximas.

Restricciones en Méndez Álvaro y la avenida Ciudad de Barcelona

El segundo dispositivo se desarrollará entre las 11:00 y las 13:30 horas, aproximadamente, y afectará a varios puntos de los distritos de Retiro y Arganzuela. Las restricciones de tráfico afectarán a las calles Méndez Álvaro y Comercio, así como a la avenida Ciudad de Barcelona, una vía de gran importancia para quienes acceden o salen de Madrid por el este y el sureste.

Vistas de Vallecas y Méndez Álvaro, al fondo, desde el Cerro del Tío Pío.

Las restricciones de tráfico afectarán a las calles Méndez Álvaro y Comercio, así como a la avenida Ciudad de Barcelona / Alba Vigaray

Posibles desvíos y cambios en las líneas de la EMT

La Policía Municipal también podrá establecer desvíos de tráfico en las calles cercanas para garantizar la seguridad de los participantes y del resto de usuarios de la vía pública. Las incidencias podrían afectar, además, a algunas líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) que circulan por las zonas señaladas. Se recomienda consultar el estado del tráfico y la información del transporte público antes de iniciar el desplazamiento.

Noticias relacionadas

Tanto la duración como el alcance de los cortes podrán variar en función del desarrollo de las concentraciones y de las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La piscina natural a una hora y media de Madrid perfecta para escapar del calor: agua cristalina, senderos y entrada gratuita
  2. Un incendio en una vivienda de Canillas deja 17 atendidos y siete hospitalizados leves por inhalación de humo
  3. Huelga de Renfe el 15 de julio en Madrid: servicios mínimos, trenes afectados y qué opciones tienes si viajas ese día
  4. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
  5. Las escaleras más bonitas de Madrid se encuentran en este museo: una joya de 1928 que se puede visitar gratis en pleno centro
  6. Dónde ver gratis el España-Francia en Madrid: todas las pantallas gigantes, de Colón a Leganés
  7. Dónde ver la final del Mundial 2026 en Madrid: el Movistar Arena abrirá gratis para 15.000 aficionados
  8. Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera

Madrid afronta nuevos cortes de tráfico este miércoles: calles afectadas, horarios aproximados y recomendaciones

Cuatro detenidos en Pinto por robar material de obra en la futura estación de Cercanías de La Tenería

Problemas en Cercanías Madrid: retrasos y recorridos modificados por una avería en Atocha en un miércoles de huelga

Problemas en Cercanías Madrid: retrasos y recorridos modificados por una avería en Atocha en un miércoles de huelga

La locura se desató en Madrid: así vivieron en Colón miles de aficionados los goles de España

Las búsquedas en Google del santero condenado por violar a una niña española: "Si escapo del país, ¿ya no me puede pasar nada?"

Las búsquedas en Google del santero condenado por violar a una niña española: "Si escapo del país, ¿ya no me puede pasar nada?"

La compraventa de viviendas toca techo en Madrid: cae por segundo mes consecutivo y se sitúa por debajo del conjunto de España

La compraventa de viviendas toca techo en Madrid: cae por segundo mes consecutivo y se sitúa por debajo del conjunto de España

Chalaco, la nueva apuesta del Grupo Quispe en Madrid: cocina de puerto peruana y "la casa del pescado y del marisco"

Chalaco, la nueva apuesta del Grupo Quispe en Madrid: cocina de puerto peruana y "la casa del pescado y del marisco"

Madrid aboga por la voluntariedad de las guardias médicas de 24 horas ante el nuevo Estatuto Marco

Madrid aboga por la voluntariedad de las guardias médicas de 24 horas ante el nuevo Estatuto Marco