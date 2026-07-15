Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las solicitudes para las ayudas en seguridad, accesibilidad y mantenimiento de las instalaciones deportivas

Hasta el próximo 22 de julio, los ayuntamientos de los distintos municipios de la Comunidad de Madrid podrán solicitar las nuevas ayudas para el mantenimiento y la mejora de las instalaciones deportivas. El ejecutivo ha destinado un total de 1.100.000 euros, aunque la cuantía destinada a estas subvenciones será de un máximo de 30.000 euros para cada actuación que represente una única unidad funcional.

¿Quiénes podrán solicitarlo?

Este subsidio está dirigido a los ayuntamientos de municipios de entre 2.500 y 20.000 habitantes, un dato que se obtendrá a partir de la última revisión del Padrón Municipal a fecha de publicación de la convocatoria y según las cifras de población publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este subsidio va dirigido a los municipios de entre 2.500 y 20.000 habitantes / Ayuntamiento de Madrid

¿Existen requisitos?

Sí, además de los límites de población, el ayuntamiento no debe encontrarse en circunstancias que le impidan recibir subvenciones de acuerdo a la normativa, y no puede tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, debe poderse justificar que las inversiones subvencionables se realizarán o se han realizado durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este mismo año 2026.

La cuantía máxima de esta ayuda será de 30.000 euros por acción individual / Ayuntamiento de Madrid

¿Cómo y dónde solicitarla?

La solicitud podrá realizarse online a través de la página web oficial de la Sede de la Comunidad de Madrid, y durante el registro deberán aportarse los siguientes documentos adjuntos a la solicitud: