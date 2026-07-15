AYUDAS PÚBLICAS
Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las solicitudes para las ayudas en seguridad, accesibilidad y mantenimiento de las instalaciones deportivas
Los municipios madrileños con población entre 2.500 y 20.000 habitantes podrán optar a ayudas de hasta 30.000 euros por actuación
Hasta el próximo 22 de julio, los ayuntamientos de los distintos municipios de la Comunidad de Madrid podrán solicitar las nuevas ayudas para el mantenimiento y la mejora de las instalaciones deportivas. El ejecutivo ha destinado un total de 1.100.000 euros, aunque la cuantía destinada a estas subvenciones será de un máximo de 30.000 euros para cada actuación que represente una única unidad funcional.
¿Quiénes podrán solicitarlo?
Este subsidio está dirigido a los ayuntamientos de municipios de entre 2.500 y 20.000 habitantes, un dato que se obtendrá a partir de la última revisión del Padrón Municipal a fecha de publicación de la convocatoria y según las cifras de población publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
¿Existen requisitos?
Sí, además de los límites de población, el ayuntamiento no debe encontrarse en circunstancias que le impidan recibir subvenciones de acuerdo a la normativa, y no puede tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, debe poderse justificar que las inversiones subvencionables se realizarán o se han realizado durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este mismo año 2026.
¿Cómo y dónde solicitarla?
La solicitud podrá realizarse online a través de la página web oficial de la Sede de la Comunidad de Madrid, y durante el registro deberán aportarse los siguientes documentos adjuntos a la solicitud:
- Certificación del secretario del ayuntamiento del acuerdo de aprobación de la solicitud de subvención por el órgano municipal competente.
- Certificación del secretario del ayuntamiento acreditativa de la titularidad municipal de la instalación deportiva en la que se vaya a realizar la actuación objeto de la subvención.
- Proyecto de ejecución, firmado por un arquitecto o técnico competente y aprobado por el órgano municipal correspondiente, en los casos que proceda.
- En los casos en los que el proyecto no proceda, se deberá aportar informe o memoria valorada de la actuación firmado por un arquitecto o técnico competente en la materia.
- Certificado del secretario de la corporación de aprobación del proyecto por el órgano competente, en su caso.
- Declaración responsable respecto a la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, firmada por Alcalde o persona en quien delegue. En caso de delegación, deberá adjuntarse certificado de secretaría del acuerdo de delegación.
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