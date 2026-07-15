EMPLEO
Confirmado por el Ayuntamiento de Madrid: ya están disponibles los cursos gratuitos de formación práctica y orientación al empleo en hostelería, construcción o comercio
Las inscripciones para los cursos del Ayuntamiento de Madrid, que incluyen prácticas y orientación laboral, ya están abiertas en la web de empleo de la Comunidad
El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado a través de sus redes sociales la apertura de nuevos cursos gratuitos dirigidos a personas que se encuentren en búsqueda activa de empleo o que deseen ampliar su formación. En total, se han puesto a disposición de los madrileños 12 nuevos cursos, a los que pueden inscribirse a través de la página web oficial de empleo de la Comunidad de Madrid.
Formación práctica y orientación al empleo
Los cursos de capacitación disponibles en la web incluyen un desglose en el que se indica la duración de la jornada en función de la oferta y que puede oscilar entre las 260 y las 140 horas. Además, todos los cursos incluyen entre 155 y 40 horas de formación práctica y orientación al empleo.
Entre los sectores disponibles se encuentran la Hostelería y el Turismo, la Edificación y Obra Civil, el Comercio y el Marketing y la Industria Alimentaria. Así, aunque la mayoría de las ofertas iniciarán en septiembre, otras se desarrollarán a lo largo del verano, por lo que es conveniente consultar la descripción, las plazas disponibles y las posibles fechas límite de cara a las inscripciones.
Este es el caso de la oferta como "Ayudante de Cocina" cuyas inscripciones estarán disponibles hasta el próximo 31 de julio, y que se desarrollará desde el próximo 28 de julio hasta el 25 de septiembre en la Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación (EMHA) en Madrid de 9:00 a 14:00 horas. Esta formación cuenta además con varios grupos, pudiendo elegir realizarlo también entre el 17 de septiembre y el 29 de octubre, o entre el 8 de septiembre y el 20 de octubre.
También en esta escuela se ofrece la formación "Atención al cliente en el servicio de sala y barra" que desde el próximo 14 de septiembre y hasta el 26 de octubre de 15:30 a 20:30 horas permitirá a los estudiantes aprender sobre la manipulación y prevención de alimentos, así como sobre el servicio de bebidas.
¿Existen requisitos para inscribirse?
Aunque no se necesitará experiencia ni conocimientos previos en ninguna de las ofertas, sí que se dará preferencia a aquellas personas empadronadas en el municipio de Madrid e inscritas como demandantes de empleo. Además, el acceso al formulario de inscripción de los diferentes cursos requerirá de un registro previo en la página web donde se deberá incluir un documento de identidad.
Salidas profesionales: empleo y prácticas tutorizadas
En la descripción de las formaciones de la Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación (EMHA) se indica que aquellas personas que finalicen el curso con una evaluación positiva podrán tener la posibilidad de incorporarse a trabajar con alguna de las empresas del sector con las que colabora la escuela. En el caso de otros sectores como la construcción, la posibilidad de un contrato o de prácticas tutorizadas cuentan con sus propias condiciones y procesos a consultar en la descripción de la oferta.
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