La Comunidad de Madrid vuelve a liderar la oferta de formación sanitaria especializada con 2.074 plazas para 2027

La Comunidad de Madrid volverá a liderar en 2027 la oferta de formación sanitaria especializada en España, con un total de 2.074 plazas destinadas a médicos internos residentes y a otros profesionales de Ciencias de la Salud, entre ellos enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, biólogos, químicos y especialistas en Radiofísica Hospitalaria.

La cifra representa más del 16% de las 12.850 plazas aprobadas para el conjunto del país por el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y supone un incremento de 181 puestos, alrededor de un 10 %, respecto al inicio de la legislatura, según los datos difundidos por el Gobierno regional. Este crecimiento de la capacidad docente se traducirá en 330 profesionales adicionales prestando asistencia sanitaria durante el periodo formativo, al compatibilizar los residentes su aprendizaje especializado con el trabajo en hospitales, centros de salud y otros dispositivos del sistema público.

La convocatoria incorpora también la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, en la que Madrid ofrecerá 60 plazas, la cifra más elevada de España y claramente superior a las 36 previstas en Andalucía y a las 30 anunciadas en Cataluña. Además, la región cubrirá por primera vez la totalidad de las especialidades médicas reconocidas dentro del sistema de formación sanitaria, después de incorporar plazas de Medicina Legal y Forense a su oferta para la próxima convocatoria.

Los jóvenes sanitarios hacen cola para elegir plaza en la pasada oferta de formación sanitaria especializada. / Europa Press/ Jesús Hellín

Madrid, a la cabeza en 36 de las 57 disciplinas

La Comunidad de Madrid presenta la mayor oferta autonómica en 36 de las 57 disciplinas de Ciencias de la Salud, lo que equivale al 63% del total, y mantiene una posición destacada en especialidades que afrontan una elevada demanda asistencial o una necesidad creciente de profesionales.

En Pediatría y sus áreas específicas se convocarán 106 plazas, frente a las 81 de Andalucía, mientras que Psiquiatría dispondrá de 66 puestos, por encima de los 60 ofertados en Cataluña, y Radiodiagnóstico contará con 59 plazas, once más que la comunidad catalana. La oferta madrileña incluye igualmente 36 plazas de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, una especialidad con una elevada presión asistencial, frente a las 24 previstas en Cataluña, además de 20 puestos de Enfermería del Trabajo para enfermeros internos residentes y 38 de Farmacia Hospitalaria para farmacéuticos internos residentes, las cifras más altas del país en ambas categorías.

En el conjunto de España, la convocatoria de 2027 alcanzará las 12.850 plazas, lo que supone 484 más que el año anterior y un incremento cercano al 4%, con 9.676 vacantes de Medicina, 2.341 de Enfermería, 377 de Farmacia, 293 de Psicología Clínica, 69 de Biología, 57 de Radiofísica Hospitalaria y 37 de Química. Las pruebas selectivas se celebrarán el sábado 23 de enero en 26 municipios españoles y consistirán en un cuestionario de 200 preguntas, más otras diez de reserva, que los aspirantes deberán completar en cuatro horas y media, mientras que la calificación final dependerá en un 90 % del resultado del examen y en un 10 % de los méritos académicos.

Noticias relacionadas

El Ministerio de Sanidad prevé reforzar, además, los controles contra posibles fraudes tecnológicos mediante la creación de un grupo de trabajo que analizará los riesgos derivados del uso de dispositivos ocultos, aunque los sistemas de detección autorizados no podrán interceptar comunicaciones, acceder a contenidos ni tratar datos personales de los aspirantes.