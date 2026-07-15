La compraventa de viviendas toca techo en Madrid: cae por segundo mes consecutivo y se sitúa por debajo del conjunto de España

La compraventa de viviendas acentuó su caída en mayo hasta el 7,3 % interanual en el conjunto de España y contabilizó 'solo' 56.462 operaciones, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Unos datos que representan la quinta caída mensual consecutiva. De ellas, 6.194 fueron realizadas en la Comunidad de Madrid, lo que supone un descenso del 11,2% con respecto a las 6.979 registradas en el mismo mes del año anterior

Tras crecer en 2025 un 11,5 % y alcanzar las 714.237 unidades en el total del territorio nacional, la cifra más alta desde los máximos de 2007, la compraventa de viviendas inició el año con una caída del 5 %, en febrero, cayó un 0,5 %, en marzo un 2,2 %, en abril el -1,8 % y en mayo un 7,3 %. Madrid es una de las regiones que más está empujando estos números hacia abajo, siendo una de las nueve comunidades en las que cayó a doble dígito.

Los descensos más pronunciados se dieron en Cantabria (–28,6%); Murcia (–19,1 %); Illes Balears (–16,8 %); La Rioja (-14,3 %); Navarra (-14,1 %); País Vasco (-12,9 %); Comunidad de Madrid (-11,2 %); Galicia (-11 %) o Comunidad Valenciana (-10,8 %), mientras que las compraventas solo subieron en mayo en Extremadura (2,6 %) y Andalucía (2,2 %).

Mayoría de vivienda usada

En Madrid, y de acuerdo a la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP), un total de 18.253 fincas madrileñas inscritas en los registros de la propiedad se transmitieron el mayo último, un 11,1 % menos en relación al mismo mes de 2025; y, de ellas, 589 fueron rústicas y 10.632, urbanas. Entre estas 10.632 fincas urbanas, figuraron 10.632 viviendas, 503 solares y 6.529 encuadradas en el grupo de otras urbanas.

Archivo - Imagen de recurso de viviendas en Madrid. / EUROPA PRESS - Archivo

De esas 10.632 viviendas que se transmitieron, 6.194 fueron por compraventa, 204 por donación, 5 por permuta, 2.046 por herencia y 2.183 por otras razones.

Según el INE, de las 6.194 compraventas de vivienda, 5.861 eran viviendas libre (-11,4 % en su variación interanual), 333 eran viviendas protegidas (-7,2 %), 1.231 era vivienda nueva (-19,2 %), y 4.963 usadas (-9 %).

Fase estabilización

Según Fotocasa, tras "cinco años de crecimiento intenso el mercado ha iniciado una fase de estabilización" debido al "cambio en la financiación y el alto nivel alcanzado por los precios, que está tensionando al límite la capacidad de acceso de una parte creciente de la demanda".

La compraventa de viviendas acentúa su caída en mayo. / .

Desde Idealista, por su parte, advierten de que estos descensos están siendo pronunciados "en aquellos mercados que han sentido con mayor intensidad las tensiones entre oferta y demanda". Coincide en que este cambio de tendencia viene derivado "de los elevados precios, que han expulsado a gran parte de la demanda que no puede hacer frente a una entrada que supera los 100.000 euros en algunas capitales".

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La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) agrega, además, que "los compradores ponen resistencia a los elevados precios de salida y fuerzan la negociación, lo que alarga los plazos de venta, mientras que la subida de tipos y la pérdida de capacidad adquisitiva frenan al comprador medio".