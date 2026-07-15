TRANSPORTE
Problemas en Cercanías Madrid: retrasos y recorridos modificados por una avería en Atocha en un miércoles de huelga
El problema ya ha sido subsanado y la circulación vuelve a la normalidad, teniendo en cuenta los servicios mínimos del paro laboral
EPE
La huelga más una inoportuna avería han sorprendido este miércoles a los pasajeros del transporte ferroviario madrileño. Cercanías de Madrid ha informado de que toda su red de transporte de corta distancia sufría "demoras", "detenciones" y que los recorridos habituales pueden verse modificados por una avería en la infraestructura de la estación de Atocha, que ya ha sido subsanada. Poco a poco, las frecuencias van recuperando la normalidad de forma paulatina, teniendo en cuenta los servicios mínimos del paro laboral.
Poco después de las 8:00 horas, a través de un mensaje en la red social 'X', el servicio de Renfe detallaba que los retrasos venían no tanto por la huelga convocada por los trabajadores, sino por una avería en Atocha. Además de la lentitud, los trenes de la línea C-7, en ambos sentidos, tuvieron que ser "desviados por O'Donnell", mientras que las líneas C-2 y C-8 sí que efectuan sus recorridos habituales.
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