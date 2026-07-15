Un camionero resulta herido grave tras volcar en la A-6 a la altura de Las Rozas

Un camionero de 52 años ha resultado herido potencialmente grave este martes después de que el vehículo articulado que conducía sufriera un semivuelco en la autovía A-6, a la altura del kilómetro 22 y dentro del término municipal de Las Rozas, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El accidente se produjo alrededor de las 09:00 horas en sentido salida de Madrid, cuando el camión volcó parcialmente por causas que todavía se desconocen y que están siendo investigadas, sin que se produjera derramamiento de la carga ni se registraran daños relevantes en la caja del vehículo.

Como consecuencia del impacto, el conductor, que era el único ocupante del camión, quedó atrapado en la cabina de cintura para abajo por el volante, lo que obligó a intervenir a tres dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, cuyos efectivos aseguraron previamente el vehículo para evitar nuevos desplazamientos y lograron liberar al herido.

Trasladado al Hospital Puerta de Hierro

Los sanitarios del Summa 112 atendieron y estabilizaron al conductor en el lugar del accidente, donde comprobaron que presentaba politraumatismos y diversas contusiones, aunque sin fracturas aparentes, antes de trasladarlo como potencialmente grave al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda.

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La intervención de los servicios de emergencia obligó a estrechar la calzada y a cortar la vía de servicio, lo que provocó importantes complicaciones circulatorias y retenciones de hasta dos kilómetros en ambos sentidos, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico. Agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar del siniestro y se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el semivuelco.