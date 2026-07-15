EL TIEMPO
Por fin hará buen tiempo en Madrid: este jueves será más fresco que los últimos días con máximas de 34ºC, según la Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tiene previsto activar avisos por calor ni este jueves ni este viernes
Si bien los madrileños podrán quejarse del calor este jueves por termómetros que alcanzarán los 34ºC, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tiene previsto poner bajo aviso a la Comunidad en una jornada tranquila sin fenómenos significativos. Este viernes comparte una predicción similar, a pesar de que este sábado se acabará el necesario respiro.
El calor sí da tregua
Las temperaturas permanecerán con pocos cambios, salvo algún ligero descenso de las máximas. Algunas zonas puntuales no podrán descansar del calor, especialmente en Aranjuez donde se registrarán 37ºC. Aquellos en Alcalá de Henares tampoco disfrutarán del pequeño alivio con termómetros que subirán a los 36ºC. Inclusive, pueda que envidien a los madrileños de Collado Villalba, donde solo se alcanzarán los 32ºC.
Con mínimas generales de 22ºC, también Collado Villalba, junto a Navalcarnero, tendrán las temperaturas más bajas con 19ºC. De hecho, Aranjuez estará por debajo de la media, con 20ºC, mientras que Getafe marcará 21ºC y Alcalá de Henares 22ºC.
Será un día fresco, como también lo será este viernes
En este sentido, será una jornada particularmente fresca en medio de un verano que ha hecho sudar más de la cuenta a los madrileños. Hasta el mediodía no se superarán los 30ºC, alcanzando los 34ºC a las 17:00 horas. Aun así, entre las 14:00 y las 18:00 no bajará de los 33ºC.
Lo que se mantiene, por fortuna, son las noches que no dificultan conciliar el sueño. Tan pronto como las 21:00 horas los termómetros volverán a bajar por debajo de los 30ºC marcando otra noche con manta delgada.
En el mejor sentido posible, este viernes será una jornada similar a este jueves, de esos días veraniegos en los que el calor se limita a cobijar en lugar de sofocar. Las máximas se quedarán en 34ºC y las mínimas bajarán un poco, a los 20ºC. Sin embargo, el fin de semana volverá el bochorno. Este sábado parece que llegará a los 37ºC, de la misma forma que lo hará este domingo.
Las lluvias también se fueron de vacaciones
La lluvia permanece nula, quizá un par de gotas a primeras horas del día, en la madrugada (10% de probabilidad). Por ello, habrá intervalos de nubes medias y altas durante las primeras horas, que tenderán a cielo despejado a partir de la mañana.
Aunque todavía no se descarta algo de calima por el sureste, en definitiva será otra jornada más bien seca. Los próximos días comparten esta tendencia, pero los chubascos vuelven a dar señales este domingo con el 5% de probabilidad, más aún el próximo lunes con 20% (y un poco menos el próximo martes con 10%).
El viento se hará sentir con rachas fuertes durante las horas centrales. En concreto, la velocidad máxima será de 25km/h componente suroeste en la primera mitad de la tarde. La mañana ya lo augura, con 20km/h en la misma dirección. No obstante, en líneas generales soplará flojo del suroeste y oeste.
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