Bertín Osborne cancela por motivos de salud su concierto en las fiestas de Chamberí

El cantante Bertín Osborne no actuará finalmente en las Fiestas del Carmen del distrito de Chamberí después de haber suspendido por motivos de salud el concierto que tenía previsto ofrecer este viernes en el Auditorio de la Plaza de Chamberí.

Tras esta cancelación, según informa la Junta Municipal en la red social 'X', la Orquesta The Music Show será la encargada de ocupar la franja de las 21 horas, en la que estaba programada la actuación de Osborne.

Previamente, a las 20 horas arrancará el pregón a cargo de la cocinera y expresentadora de Master Chef Samantha Vallejo-Nágera. Más tarde, el concierto de Siempre Así (23 horas) y la sesión de DJ Mike Fajardo (00.45 horas) pondrán el broche a la noche del viernes.

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La presencia de Bertín Osborne en el programa de las fiestas de este distrito se hizo oficial unos días después de que su nombre apareciese en la nueva lista de morosos con Hacienda en el año 2025, que desvelaba una deuda de 835.000 euros. Fue por este motivo por el que el Grupo Municipal Socialista llevó al Pleno del distrito una iniciativa para dar aviso de la actuación de Osborne a la Agencia Tributaria y que esta retuviese el pago al artista por su concierto.