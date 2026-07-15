Aviso a los conductores madrileños: la DGT intensifica los controles de alcohol y drogas hasta el domingo

Ponerse al volante después de haber bebido sigue siendo una de las conductas más peligrosas en carretera, incluso cuando el conductor cree encontrarse en condiciones de circular. El alcohol reduce la capacidad de reacción, altera la percepción del entorno y multiplica el riesgo de sufrir un accidente grave.

Con el objetivo de frenar estos comportamientos, la DGT ha activado una campaña especial que reforzará durante varios días los controles de alcohol y drogas en las carreteras españolas. La vigilancia contará con la participación de la Guardia Civil y de las policías autonómicas y locales.

El dispositivo se mantendrá hasta el próximo domingo y se desplegará tanto en vías interurbanas como en otros puntos vigilados por las policías autonómicas y municipales. Tráfico recuerda que conducir después de beber puede acabar en una sanción económica, la retirada de puntos e incluso una condena de prisión.

Más controles de alcohol y drogas hasta el domingo

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificará durante siete días las pruebas de alcoholemia y detección de drogas en carretera. El objetivo es reducir algunos de los comportamientos que representan un mayor riesgo para la seguridad vial. Entre ellos se encuentra el consumo de alcohol, que estuvo presente en el 28% de los siniestros mortales registrados en 2024, accidentes en los que fallecieron 273 personas.

El dispositivo se mantendrá hasta el próximo domingo y se desplegará tanto en vías interurbanas como en otros puntos vigilados por las policías autonómicas y municipales / ARCHIVO

Uno de cada tres conductores fallecidos había consumido alcohol

Los datos de la Memoria de 2024 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses muestran que el 34% de los conductores fallecidos sometidos a autopsia y análisis toxicológico dio positivo en alcohol.

Además, un 16,4% presentó resultados positivos en drogas. En el 23% de los conductores fallecidos analizados, la tasa de alcohol detectada superaba los 1,20 miligramos por litro de aire espirado. El director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, Álvaro Gómez, defiende que estas cifras justifican la continuidad de las campañas de control y concienciación.

El riesgo aumenta incluso dentro de los límites legales

La DGT advierte de que el alcohol afecta a la conducción incluso cuando la tasa se mantiene dentro de los márgenes permitidos. Reduce la capacidad de reacción, altera la percepción de la velocidad y la distancia y favorece la aparición de comportamientos más impulsivos.

Con una tasa de 0,5 gramos por litro de sangre, el riesgo de sufrir una colisión se multiplica por dos. Con 0,8 gramos por litro es cinco veces mayor y, al alcanzar 1,5 gramos por litro, puede multiplicarse hasta por veinte. Por este motivo, Tráfico insiste en que la única tasa completamente segura antes de conducir es 0,0.

La DGT advierte de que el alcohol afecta a la conducción incluso cuando la tasa se mantiene dentro de los márgenes permitidos / MARISCAL

Multas, pérdida de puntos y penas de prisión

Conducir después de consumir alcohol o drogas puede dar lugar a una sanción administrativa, con multas económicas y retirada de puntos del permiso de conducir. En los casos más graves, la conducta puede convertirse en un delito contra la seguridad vial y conllevar penas de prisión.

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La DGT recuerda que la mejor alternativa es no conducir cuando se ha consumido alcohol, utilizar el transporte público, recurrir a un taxi o vehículo con conductor o elegir previamente a una persona que no vaya a beber.