Anulada la tasa de basuras de Hoyo de Manzanares por convocar el pleno con solo 11 minutos de antelación

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado la nulidad de pleno derecho de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de basuras de Hoyo de Manzanares aprobada en diciembre de 2023 porque considera que se vulneró el derecho fundamental a la participación política al convocarse el pleno extraordinario para su aprobación con solo 11 minutos de antelación.

La resolución judicial estima el recurso contencioso-administrativo presentado contra el acuerdo aprobado por el Gobierno municipal. Asimismo, impone al Ayuntamiento el pago de las costas procesales con un límite máximo de 1.000 euros.

El tribunal argumenta que no quedó acreditada la notificación efectiva de la convocatoria a la concejala Laura García Batanero. El Ayuntamiento aportó como prueba un registro de salida de la comunicación emitido el mismo 29 de diciembre de 2023 a las 10:49 horas para una sesión que se celebraría ese mismo día a las 11:00 horas.

La sentencia señala que, incluso si se hubiera aceptado la urgencia de la sesión, convocar a un concejal con 11 minutos de margen vulnera el derecho a participar en los asuntos públicos.

Los magistrados subrayan que el Consistorio debió asegurar un plazo "materialmente atendible" y un mayor despliegue de medios para garantizar que la afectada tuviera conocimiento de la cita.

Por otro lado, el tribunal descarta que existiera una urgencia real que justificara esta celeridad. Aunque el Ayuntamiento alegó la necesidad de aprobar la tasa antes de finalizar el año para cumplir con la ley estatal de residuos, la sentencia califica esta justificación de "urgencia espuria", al considerar que el fin de año era una circunstancia previsible fruto de la "precipitación e imprevisión" en la tramitación.

Tras conocerse el fallo judicial, el grupo municipal del PSOE de Hoyo de Manzanares ha anunciado que los vecinos del municipio podrán solicitar al Ayuntamiento la devolución del importe de la tasa de basuras abonada durante los años 2024 y 2025.

El portavoz socialista, David Jiménez Rubio, ha explicado que la formación ha preparado un modelo de reclamación para que los ciudadanos puedan solicitar formalmente este reembolso a través del registro de entrada municipal.

Noticias relacionadas

El partido iniciará una campaña informativa que incluirá el reparto del documento en los domicilios, su publicación en redes sociales y su difusión en las calles del municipio.