Dónde ver la final del Mundial 2026 en Madrid: el Movistar Arena abrirá gratis para 15.000 aficionados

España ya está en la final del Mundial 2026. Tras superar a Francia en una semifinal de máxima tensión, la Selección Española de Fútbol buscará el próximo 19 de julio su segunda estrella en la gran final que se disputará en Nueva York.

En Madrid, la cita tendrá un escenario especial: el Movistar Arena. La Comunidad de Madrid celebrará la final con una retransmisión en directo en la pantalla más grande de la región y con capacidad para 15.000 aficionados, que podrán vivir juntos una noche que puede volver a ser histórica para La Roja.

El recinto abrirá sus puertas a partir de las 19:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 21:00 horas. La entrada será gratuita, aunque será necesario descargar previamente la invitación a través de MovistarArena.es hasta completar el aforo disponible, según ha avanzado la Comunidad de Madrid a través de un comunicado. La previa contará además con la actuación de DJ Nano, que pondrá música al ambiente antes de la retransmisión de la final.

Asimismo, la iniciativa busca convertir el Movistar Arena en uno de los grandes puntos de encuentro de la afición española en Madrid. Después de varias semanas de seguimiento masivo del Mundial en plazas, pantallas gigantes y espacios públicos, la final llega con un formato de gran recinto para que miles de seguidores puedan animar juntos a la selección.

Con el billete para la final ya asegurado, España afronta una oportunidad histórica: volver a tocar la cima del fútbol mundial 16 años después del título conquistado en Sudáfrica 2010. Madrid se prepara así para una noche de fútbol, emoción y ambiente de gran final.

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Horarios para ver la final del Mundial en Movistar Arena Fecha: 19 de julio

19 de julio Apertura de puertas: 19:30 horas

19:30 horas Inicio del partido: 21:00 horas

21:00 horas Lugar: Movistar Arena

Movistar Arena Entrada: gratuita, con descarga previa en MovistarArena.es hasta completar aforo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha llamado a la afición a reunirse este domingo en el Movistar Arena para vivir la final. "¡Vamos a por este gran sueño! Madrid se junta este domingo en el Movistar Arena para vivir juntos la final del Mundial, con la pantalla más grande de la Comunidad de Madrid", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales.