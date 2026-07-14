MUNDIAL
Dónde ver la final del Mundial 2026 en Madrid: el Movistar Arena abrirá gratis para 15.000 aficionados
La Comunidad de Madrid retransmitirá el partido de España en la pantalla más grande de la región el próximo 19 de julio, con entrada gratuita previa descarga hasta completar aforo
España ya está en la final del Mundial 2026. Tras superar a Francia en una semifinal de máxima tensión, la Selección Española de Fútbol buscará el próximo 19 de julio su segunda estrella en la gran final que se disputará en Nueva York.
En Madrid, la cita tendrá un escenario especial: el Movistar Arena. La Comunidad de Madrid celebrará la final con una retransmisión en directo en la pantalla más grande de la región y con capacidad para 15.000 aficionados, que podrán vivir juntos una noche que puede volver a ser histórica para La Roja.
El recinto abrirá sus puertas a partir de las 19:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 21:00 horas. La entrada será gratuita, aunque será necesario descargar previamente la invitación a través de MovistarArena.es hasta completar el aforo disponible, según ha avanzado la Comunidad de Madrid a través de un comunicado. La previa contará además con la actuación de DJ Nano, que pondrá música al ambiente antes de la retransmisión de la final.
Asimismo, la iniciativa busca convertir el Movistar Arena en uno de los grandes puntos de encuentro de la afición española en Madrid. Después de varias semanas de seguimiento masivo del Mundial en plazas, pantallas gigantes y espacios públicos, la final llega con un formato de gran recinto para que miles de seguidores puedan animar juntos a la selección.
Con el billete para la final ya asegurado, España afronta una oportunidad histórica: volver a tocar la cima del fútbol mundial 16 años después del título conquistado en Sudáfrica 2010. Madrid se prepara así para una noche de fútbol, emoción y ambiente de gran final.
Horarios para ver la final del Mundial en Movistar Arena
- Fecha: 19 de julio
- Apertura de puertas: 19:30 horas
- Inicio del partido: 21:00 horas
- Lugar: Movistar Arena
- Entrada: gratuita, con descarga previa en MovistarArena.es hasta completar aforo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha llamado a la afición a reunirse este domingo en el Movistar Arena para vivir la final. "¡Vamos a por este gran sueño! Madrid se junta este domingo en el Movistar Arena para vivir juntos la final del Mundial, con la pantalla más grande de la Comunidad de Madrid", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales.
- La piscina natural a una hora y media de Madrid perfecta para escapar del calor: agua cristalina, senderos y entrada gratuita
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- El pueblo de Madrid donde refresca en agosto: rutas de montaña, noches con manta y una escapada a menos de una hora de la capital
- El pueblo a 10 kilómetros de Móstoles donde se grabó 'Aquí no hay quien viva', 20 años después del final de la serie
- Las obras de Atocha cambian los Cercanías de Alcalá de Henares desde el 17 de julio: todo lo que debes saber
- Las escaleras más bonitas de Madrid se encuentran en este museo: una joya de 1928 que se puede visitar gratis en pleno centro
- Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera
- Siete heridos, dos de ellos graves, en un accidente múltiple en la A-5 a la altura de Alcorcón