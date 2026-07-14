Dónde ver gratis el España-Francia en Madrid: todas las pantallas gigantes, de Colón a Leganés

La semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia promete paralizar este martes al país. La selección española afronta uno de sus partidos más importantes de los últimos años con el billete para la gran final en juego y con el recuerdo todavía reciente del último gran precedente entre ambas selecciones: la victoria de España ante Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024.

El combinado nacional vuelve a disputar unas semifinales mundialistas por primera vez desde el campeonato conquistado en Sudáfrica en 2010. Una cita histórica que millones de aficionados seguirán desde sus casas, bares y espacios públicos, con Madrid como uno de los grandes puntos de encuentro para vivir el partido en la calle.

Madrid amplía el aforo de Colón para ver el España - Francia

La principal concentración de aficionados volverá a producirse en la plaza de Colón, donde el Ayuntamiento de Madrid ha decidido ampliar el aforo previsto ante la elevada demanda de público. El objetivo es permitir que más seguidores puedan disfrutar de la semifinal en una de las zonas más habituales para las grandes celebraciones deportivas de la capital.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha anunciado que el dispositivo se reforzará para facilitar la asistencia de más aficionados. Además, permanecerán instaladas las dos pantallas gigantes de Puente del Rey, en Madrid Río, que ya acogieron a miles de personas durante los cuartos de final frente a Bélgica.

Aficionados observan la transmisión del partido de octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Portugal este lunes, en Nueva York (EE.UU.). / Angel Colmenares / EFE

"Sabíamos que iban a ir creciendo las ganas de ver a nuestra Selección en la calle. Mañana van a estar también esas pantallas en Puente del Rey, y la disposición de la plaza de Colón va a permitir que haya también más público, que se pueda incrementar el aforo", ha señalado Sanz.

La vicealcaldesa ha asegurado que Madrid "está preparada" para acoger a los aficionados y ha destacado que el operativo de seguridad permitirá que la retransmisión del encuentro transcurra "con plena normalidad y que se disfrute". Según ha explicado, hasta ahora no se ha registrado ningún incidente durante las proyecciones de los partidos del Mundial en la vía pública.

Sanz también ha puesto en valor el ambiente generado alrededor de la selección española y el entusiasmo de los aficionados más jóvenes. "Es especialmente bonito ver a la gente más joven disfrutar todos juntos de nuestra Selección Española", ha concluido.

Pantallas gigantes para ver el España - Francia en la Comunidad de Madrid

La celebración no se limitará a la capital. Numerosos municipios de la Comunidad de Madrid habilitarán retransmisiones públicas del encuentro y, en algunos casos, completarán la previa con actuaciones musicales, actividades familiares o sesiones de DJ locales.

Estos son algunos de los puntos donde se podrá ver la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia:

Madrid capital : plaza de Colón y Puente del Rey, en Madrid Río.

: plaza de Colón y Puente del Rey, en Madrid Río. Majadahonda : Parque de Colón, desde las 21.00 horas.

: Parque de Colón, desde las 21.00 horas. Móstoles : plaza de España, desde las 20.00 horas.

: plaza de España, desde las 20.00 horas. Leganés : plaza Mayor, desde las 20.00 horas.

: plaza Mayor, desde las 20.00 horas. Arroyomolinos : plaza Mayor, 1, desde las 20.00 horas.

: plaza Mayor, 1, desde las 20.00 horas. Alcobendas : Valdelasfuentes, con barras, sorteos y actividades infantiles.

: Valdelasfuentes, con barras, sorteos y actividades infantiles. San Sebastián de los Reyes : plaza de la Constitución, con 1.000 sillas y animación musical.

: plaza de la Constitución, con 1.000 sillas y animación musical. Colmenar Viejo : plaza de Toros La Corredera.

: plaza de Toros La Corredera. Pinto : plaza de la Constitución, con animación musical desde las 20.00 horas y retransmisión del partido a partir de las 21.00.

: plaza de la Constitución, con animación musical desde las 20.00 horas y retransmisión del partido a partir de las 21.00. El Escorial: plaza de España y plaza de la Zona Comercial de Los Arroyos.

Asimismo, a pocas horas del España-Francia de este martes, Westfield Parquesur confirmó un cambio de planes. El centro comercial anunció durante la tarde del lunes, a través de sus redes sociales, que "no se proyectará ningún partido más de la competición".

Una semifinal con aroma de gran noche

El España - Francia llega con todos los ingredientes de una gran noche de fútbol: rivalidad europea, una plaza en la final del Mundial y una selección española que vuelve a situarse entre las cuatro mejores del planeta 16 años después de su título en Sudáfrica.

Francia, por su parte, afronta el encuentro con ánimo de revancha tras la derrota sufrida ante España en la Eurocopa 2024. Ese precedente añade tensión competitiva a una semifinal que se espera multitudinaria también fuera de los estadios.

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Con el billete para la final en juego, las previsiones apuntan a una de las mayores concentraciones de aficionados del torneo en Madrid y en el resto de municipios que han organizado retransmisiones públicas. La capital volverá a mirar hacia Colón y Madrid Río, mientras la Comunidad desplegará su propio mapa de pantallas gigantes para vivir una noche que puede volver a ser histórica para la selección española.