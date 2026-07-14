Tiroteo en plena calle en Rivas: un hombre recibe un balazo en el muslo y acaba hospitalizado

La tranquilidad de Rivas-Vaciamadrid se vio alterada este lunes por la tarde. Un hombre de unos 43 años resultó herido de potencial gravedad tras recibir un disparo en el muslo durante un tiroteo registrado el lunes por la tarde en plena calle.

El ataque ocurrió pasadas las 20.00 horas en la plaza Pau Casals, situada en la zona de Covibar y próxima a la Cañada Real. Varias patrullas de la Guardia Civil fueron las primeras en llegar al lugar y practicaron un torniquete de urgencia a la víctima para contener la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Los profesionales del Summa 112 atendieron al herido, que presentaba una lesión por arma de fuego con orificio de entrada y salida. Tras ser estabilizado, fue trasladado en estado potencialmente grave al Hospital Gregorio Marañón de Madrid, según informó Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

De acuerdo con la información publicada por El Mundo, varios testigos aseguraron que el hombre se encontraba en la calle cuando aparecieron varias personas a bordo de dos vehículos. Aunque todavía no se ha esclarecido cómo comenzó el enfrentamiento, los vecinos escucharon una intensa sucesión de disparos.

Los atacantes habrían efectuado entre ocho y diez detonaciones en plena vía pública, lo que provocó escenas de miedo entre los residentes y los viandantes. Numerosas personas corrieron a refugiarse en un bar y en una carnicería próximos a la plaza para protegerse de los disparos.

La Guardia Civil ha asumido la investigación para reconstruir lo sucedido, identificar a los participantes y localizar a los posibles autores. Según el citado diario, una de las primeras hipótesis que manejan los investigadores apunta a que tanto la víctima como sus atacantes podrían estar relacionados con el tráfico de drogas.

El mismo medio señala que el herido no estaría colaborando con los agentes y que no habría querido presentar una denuncia por lo ocurrido. Los investigadores permanecen pendientes de su evolución médica para poder entrevistarlo y obtener datos que permitan avanzar en las pesquisas.

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Este martes por la mañana, la Guardia Civil mantenía acordonada la zona y continuaba realizando la inspección ocular en busca de casquillos, restos balísticos y otras pruebas que ayuden a determinar el número de armas utilizadas y la secuencia exacta del tiroteo.