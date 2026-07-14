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EL TIEMPO

Termómetros de hasta 35ºC activan el aviso amarillo por calor este miércoles en Madrid: la Aemet no espera que se extiendan al jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto que este miércoles comparta un tiempo muy parecido al del pasado martes, con temperaturas mínimas en ligero ascenso

Varias personas se protegen del sol en otra jornada con aviso amarillo por calor en Madrid

Varias personas se protegen del sol en otra jornada con aviso amarillo por calor en Madrid / Álex Zea - Europa Press / Europa Press

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Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

Los madrileños se siguen achicharrando en un verano que sigue acumulando avisos amarillos asociados al calor, para el caso de este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hará lo propio a cuenta de termómetros que alcanzarán los 35ºC, con algunas zonas puntuales que subirán un poco más bajo un sol que sigue haciendo obligatoria la sombra, el agua y la crema para protegerse de daños en la piel y golpes de calor.

Un calor familiar

Con nivel de peligro bajo, las zonas del Sur, Vegas, Oeste, metropolitana y Henares activarán la alerta amarilla entre las 13:00 y 21:00 horas, ya que en el centro y sur de la Comunidad se superarán los 36ºC. Tal será el caso de Aranjuez, con 38ºC y de Alcalá de Henares con 37ºC.

En este sentido, las máximas tendrán pocos cambios o en ligero descenso frente a la jornada anterior, mientras que las mínimas tendrán un ligero ascenso. Si bien Navalcarnero bajará a los 19ºC, la media se mantiene en los 20ºC, a excepción de Madrid centro que espera una mínima de 22ºC.

El día superará los 30ºC de sensación térmica a las 13:00 horas, coincidiendo con el inicio del aviso, y es que el momento más caluroso se dará sobre las 17:00 horas. Con el atardecer, las temperaturas comenzarán a bajar, pasando por debajo de los 30ºC a las 23:00 horas. En cuanto a los termómetros de la primera mitad del día, la madrugada se mantendrá en valores cercanos a los 26ºC, amaneciendo con 22ºC a las 7:00 horas.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este miércoles

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este miércoles / Aemet

Frente a los próximos días, la Aemet sigue sin incluir en su predicción otro aviso para este jueves, cuando la máxima será de 34ºC y la mínima de 23ºC. Este viernes parece que mantendrá esta tendencia a bajar las temperaturas, ya que apenas alcanzará los 33ºC, pero a partir del sábado volverán a subir y a acercarse lentamente a los 40ºC que se registrarán el próximo lunes 20 de julio.

Podría formarse calima

Como marca la moda veraniega, el cielo estará poco nuboso o despejado, con algún intervalo ocasional de nubes media y altas, en el que podría darse algo de calima por el sureste. Esta suspensión de partículas muy finas de polvo, arena o ceniza en la atmósfera puede reducir la visibilidad, por lo que le da al cielo un aspecto turbio.

Este miércoles no lloverá, pero quizá lo haga en la mañana del jueves (15% de probabilidad). Esta esperanza permanece nula para los próximos días, hasta el domingo con apenas 5% de posibilidad, pero de nuevo el lunes tendrá el tiempo más destacable con 40% de probabilidad de chubascos.

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Niños se refrescan en un parque público durante otra jornada de calor / MATIAS BASUALDO / EFE

Los vientos seguirán siendo flojos, moderados del sur y suroeste. Alcanzarán una velocidad más baja que este martes, de 15km/h de componente del suroeste durante el día. El resto de la semana espera celeridades similares. Un ligero cambio llegará el fin de semana, cuando soplará un poco más lento.

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