NOCHE VELAS
Como sacado de 'Encanto': Arganzuela y este pueblo a menos de una hora de Madrid celebran conciertos gratuitos a la luz de las velas
La tenue luz de cientos de velas iluminarán este jueves el distrito de la ciudad a la melodía de un concierto gratuito, mientras que este fin de semana podrá hacer una escapada a un pueblo madrileño, donde también disfrutará de un concierto en un ambiente romántico
En verano, el tardío atardecer sólo es señal de temperaturas que, por fin, permiten salir sin sofocarse. Para algunos, lo mejor es quedarse en el centro. Para otros, forzados a quedarse en el horno en el que se convierten las calles de Madrid, prefieren aprovachar el fin de semana para escapar del asfalto caliente. Esta semana, el distrito capitalino de Arganzuela así como Morata de Tajuña y Arbancón (Guadalajara), pueblos a muy cerca de Madrid, celebran conciertos nocturnos iluminados por velas decorando sus escenarios con cientos de velas al mejor estilo de la película 'Encanto'.
Algunos recordarán cuando la película 'Encanto' presentó la historia de amor de los abuelos Madrigal en una misteriosa aldea con velas por todas partes. Una mágica representación de la fiesta de velitas colombiana, en la que unas pequeñas llaman son las encargadas de iluminar, reunir a los vecinos y, en tiempos más actuales, desconectar de las pantallas.
De la misma forma, los balcones, plazas, ventana y cada rincón toma un aire suspendido en el tiempo sin la ayuda de pantallas LED, ni escaparates iluminados, solo la plaza, cuerdas de guitarra o de violines, pequeños puntos de luz y una música que emociona sin necesidad de palabras, ya que la noche veraniega se ambienta con música clásica.
¿Dónde verlo en Madrid?
Este jueves 16 de julio, Arganzuela encederá sus velas a las 22:00 horas en la Glorieta de San Víctor (colonia Pico del pañuelo) con entrada gratuita hasta completar aforo. Al escenario al aire libre se subirá el guitarrista Lisardo Rodríguez, seguido por Beca Laud Band con un repertorio de grandes éxitos del pop internacional.
La música en directo se mezclará con una cuidada ambientación creada por miles de velas, transformando este rincón emblemático del distrito en un escenario íntimo en el que detener el ritmo cotidiano, reencontrarse con el barrio y vivir la música desde la cercanía, en la segunda edición de 'Arganzuela a la luz de las velas'.
Otra opción es Morata de Tajuña, a 45 minutos de Madrid, con 'Melodías de la Vega', noches de verano bajo las estrellas con concierto también iluminado por velas. Escuchará una antología de la zarzuela del coro 'Francisco González' en el molino de la Huerta de Angulo a las 22:30 horas con entrada gratuita, en marco de esta tercera edición del ciclo musical.
La iluminación empieza a tomar forma progresivamente a medida que la luz del sol se va alejando, para darle paso a una noche fresca ambientada por música clásica. Son eventos organizados por los ayuntamientos, pero cualquiera puede asistir sin necesidad de reserva. Tanto para Arganzuela como para Morata de Tajuña, el acceso estará regulado por aforo, así que se recomienda llegar con tiempo.
Una opción más tradicional
Más similar a las tradicionales y famosas noches de Pedraza, en las que Segovia apaga todo su alumbrado eléctrico para iluminarse únicamente con la luz de miles de velas, está la programación Arbancón (Guadalajara) a hora y media de la capital.
El municipio ilumina sus calles con más de 20.000 velas y ofrece conciertos, mercados de artesanía, jornadas de puertas abiertas en sus museos y visitas guiadas nocturnas. A las 22:00 horas encienden las velas, mientras que a las 22:30 tendrá lugar un recital de poesía y a las 23:30, un concierto.
Se celebra en dos fechas, la primera el sábado 18 de julio con 'Hermanos Abascal', y la segunda el 25 de julio con 'Costello pop-rock' en la fachada del Museo de Historia y Costumbres de Arbancón. Sin embargo, no son de actividades de entrada gratis, ya que el acceso al recorrido cuesta 4 euros, que necesita para acceder al concierto que haya escogido, sumado a los 6euros de la entrada al evento.
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