SUCESOS
Rescatada de un camión de reciclaje una mujer que dormía en un contenedor de cartón en Rivas-Vaciamadrid
La víctima, de 45 años, trasladada al Hospital de La Princesa con varias fracturas, aunque su vida no corre peligro
JMC
Una mujer de 45 años ha sido rescatada este martes del interior de un camión de reciclaje en Rivas-Vaciamadrid después de caer accidentalmente en la caja del vehículo cuando este vació el contenedor de papel y cartón en el que dormía.
El suceso se produjo sobre las 9:20 horas en la calle Folklore de la ciudad madrileña. Tras recoger el contenedor, el conductor del camión escuchó gritos procedentes del interior de la caja y alertó a los servicios de emergencia.
Bomberos de la Comunidad de Madrid accedieron al camión junto a una enfermera del Summa 112, que atendió y estabilizó a la víctima antes de iniciar su extracción. La mujer fue rescatada mediante la autoescala y atendida posteriormente en el exterior por el equipo de una UVI móvil. Presentaba varias fracturas y lesiones de carácter grave, aunque no se teme por su vida, y, tras ser estabilizada, fue trasladada al Hospital Universitario de La Princesa.