Rescatada de un camión de reciclaje una mujer que dormía en un contenedor de cartón en Rivas-Vaciamadrid

Una mujer de 45 años ha sido rescatada este martes del interior de un camión de reciclaje en Rivas-Vaciamadrid después de caer accidentalmente en la caja del vehículo cuando este vació el contenedor de papel y cartón en el que dormía.

El suceso se produjo sobre las 9:20 horas en la calle Folklore de la ciudad madrileña. Tras recoger el contenedor, el conductor del camión escuchó gritos procedentes del interior de la caja y alertó a los servicios de emergencia.

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Los servicios de Emergencia ayudan a la mujer a salir del camión. / 112 COMUNIDAD DE MADRID

Bomberos de la Comunidad de Madrid accedieron al camión junto a una enfermera del Summa 112, que atendió y estabilizó a la víctima antes de iniciar su extracción. La mujer fue rescatada mediante la autoescala y atendida posteriormente en el exterior por el equipo de una UVI móvil. Presentaba varias fracturas y lesiones de carácter grave, aunque no se teme por su vida, y, tras ser estabilizada, fue trasladada al Hospital Universitario de La Princesa.