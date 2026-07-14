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Rescatada de un camión de reciclaje una mujer que dormía en un contenedor de cartón en Rivas-Vaciamadrid

La víctima, de 45 años, trasladada al Hospital de La Princesa con varias fracturas, aunque su vida no corre peligro

Rescatada de un camión de reciclaje una mujer que dormía en un contenedor de papel en Rivas-Vaciamadrid

Rescatada de un camión de reciclaje una mujer que dormía en un contenedor de papel en Rivas-Vaciamadrid / 112 COMUNIDAD DE MADRID

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JMC

Madrid

Una mujer de 45 años ha sido rescatada este martes del interior de un camión de reciclaje en Rivas-Vaciamadrid después de caer accidentalmente en la caja del vehículo cuando este vació el contenedor de papel y cartón en el que dormía.

El suceso se produjo sobre las 9:20 horas en la calle Folklore de la ciudad madrileña. Tras recoger el contenedor, el conductor del camión escuchó gritos procedentes del interior de la caja y alertó a los servicios de emergencia.

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Los servicios de Emergencia ayudan a la mujer a salir del camión. / 112 COMUNIDAD DE MADRID

Bomberos de la Comunidad de Madrid accedieron al camión junto a una enfermera del Summa 112, que atendió y estabilizó a la víctima antes de iniciar su extracción. La mujer fue rescatada mediante la autoescala y atendida posteriormente en el exterior por el equipo de una UVI móvil. Presentaba varias fracturas y lesiones de carácter grave, aunque no se teme por su vida, y, tras ser estabilizada, fue trasladada al Hospital Universitario de La Princesa.

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