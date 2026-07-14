La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Hoy ya no respira libertad. No hay adornos insustanciales en el último sencillo de Yoly Saa, sino verdad. La de esta joven gallega que, tras abandonar su carrera como jugadora de fútbol sala, ojo, aterrizó en Madrid con un puñado de historias. Le canta al amor y a la nostalgia, pero sobre todo a la vida. A golpe de melodías sutiles y emociones universales, la ha ido inmortalizando con el tacto de quien sabe mirar más allá. Un delicioso golpe en la mesa.