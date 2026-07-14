HISTORIA
Un nuevo museo subterráneo se prepara para abrir en Madrid: el corredor real construido en 1809 que llevaba a la Casa de Campo y que José Bonaparte nunca llegó a utilizar
La nueva experiencia patrimonial permitirá atravesar esta galería subterránea desde los Jardines del Campo del Moro hasta las inmediaciones del Puente del Rey y la entrada de la Casa de Campo
La historia de Madrid no solo se encuentra en su superficie. La capital guarda bajo tierra algunos de los capítulos más desconocidos de su pasado, entre pasadizos vinculados a la monarquía, galerías cerradas durante décadas y construcciones que aún conservan secretos de otra época.
Y es que uno de esos espacios se prepara ahora para recuperar su protagonismo: se trata de un corredor subterráneo concebido hace más de dos siglos para conectar el entorno del Palacio Real con la Casa de Campo y que volverá a formar parte del patrimonio visitable de la ciudad.
El túnel secreto de José Bonaparte
El Ayuntamiento de Madrid musealizará el tramo municipal del túnel de Villanueva, conocido también como túnel de Bonaparte, un pasadizo construido para conectar el Palacio Real con la Casa de Campo. El recorrido completo abrirá al público previsiblemente en 2027.
La nueva experiencia patrimonial permitirá atravesar esta galería subterránea desde los Jardines del Campo del Moro hasta las inmediaciones del Puente del Rey y la entrada de la Casa de Campo.
Diseñado por el arquitecto del Museo Nacional del Prado
El túnel fue diseñado en 1809 por el arquitecto Juan de Villanueva, responsable también de algunos de los edificios más importantes de Madrid, entre ellos el actual Museo Nacional del Prado. Su construcción fue encargada por José I Bonaparte, quien buscaba disponer de una salida privada y segura desde los Jardines del Campo del Moro hasta la Casa de Campo, utilizada entonces como finca de caza y espacio de recreo de la Corona.
El pasadizo permitía llegar hasta la Casa de Vargas, residencia prevista para el monarca y considerada el edificio más antiguo de la Casa de Campo. Sin embargo, José Bonaparte nunca llegó a utilizarlo, ya que abandonó España antes de que los trabajos concluyeran en 1813.
Así es el túnel de Villanueva
El corredor subterráneo destaca por su valor histórico, pero también por su arquitectura. Su trazado se encuentra alineado con el eje de la fachada occidental del Palacio Real y conserva elementos originales construidos en ladrillo y cantería.
El diseño se caracteriza por su sencillez formal, así como por el rigor técnico y compositivo propio de Juan de Villanueva. Su estructura abovedada ha sobrevivido a las profundas transformaciones urbanísticas experimentadas por esta zona de Madrid durante los dos últimos siglos.
La rehabilitación desarrollada por Patrimonio Nacional ha permitido recuperar las proporciones originales del pasadizo y renovar las instalaciones eléctricas, el saneamiento, la iluminación y los sistemas de protección contra incendios.
La recuperación de la Casa de Vargas ampliará la visita
La musealización del túnel forma parte del proyecto de la futura Real Casa de Campo, una iniciativa que coincidirá con la conmemoración del quinto centenario del nacimiento de Felipe II.
El plan también incluye la recuperación de la Casa de Vargas, la rehabilitación de un jardín renacentista de más de 10.000 metros cuadrados y la restauración de una gruta histórica con juegos de agua.
La apertura del túnel de Villanueva permitirá así conectar varios de los principales enclaves históricos y paisajísticos del oeste de Madrid. Además de recorrer el antiguo pasadizo de José Bonaparte, los visitantes podrán descubrir la historia de la Casa de Campo y su relación con la monarquía española.
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