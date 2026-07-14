Madrid limita a 10.000 euros las ayudas a los comerciantes del Mercado de Usera afectados por el cierre

El Ayuntamiento de Madrid ofrece un tope de 10.000 euros a los 25 comerciantes afectados por el cierre del Mercado de Usera para su traslado a otro equipamimento municipal, ha informado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la comisión de Economía, Innovación y Hacienda, que ha detallado que este miércoles volverán, por tercera vez, a reunirse con los comerciantes.

Fue el pasado 26 de junio cuando se decretó el cierre temporal del mercado tras las conclusiones técnicas de la dirección facultativa de las obras de remodelación que se estaban acometiendo, que advertían de un posible riesgo para la seguridad. El cierre contó también con la decisión unánime de la asamblea de comerciantes del Mercado de Usera.

Engracia Hidalgo ha asegurado que el Ayuntamiento "está actuando con el máximo rigor técnico y jurídico para garantizar la seguridad, preservar el empleo y mantener viva la actividad comercial, en la medida de lo posible".

Para ello han desplegado una hoja de ruta con cuatro ejes: reubicación voluntaria en otros mercados municipales, acompañamiento administrativo y jurídico personalizado a cada uno de los señores que están en los puestos, ayudas económicas y recuperación del mercado con todas las garantías técnicas, jurídicas y de seguridad.

"¿Cómo hemos llegado hasta aquí?"

La concejala de Vox Arantxa Cabello ha afirmado en la comisión que esta preocupación se trasladó a la vecindad cercana porque la situación de los cimientos signifique daños estructurales más allá del mercado de Usera.

"¿Cómo hemos llegado aquí?", ha preguntado la edil. "¿Qué vamos a hacer para que su actividad no acabe en una jubilación? ¿Cómo van a actuar los seguros? ¿Qué responsabilidades tiene el ayuntamiento?", ha continuado Cabello.

Para la concejala de Más Madrid Sara Lara el cierre del mercado de Usera "no es sino un reflejo de la situación de total abandono en la que se encuentran los mercados municipales y reflejo de su política comercial, que solo busca el lucro, el negocio". "Están convirtiendo nuestros mercados en una gran superficie de bares, en una gran barra de gustación que deja mucha rentabilidad", ha afeado.

"Están vendiendo a la iniciativa privada como espacio para espectáculos, para campañas de publicidad, para marketing. Esto es lo que les piden a los gestores de estos mercados, que saquen pasta, la mayor rentabilidad posible. Y si luego estos mercados se caen a trozos, ¿qué le vamos a hacer? Se cierran y listo, ya los comerciantes pues ya se verá", ha criticado Ladra, que ha arremetido contra "las décadas y décadas de dejadez".

Más Madrid ha propuesto que durante el periodo que duren las obras el Ayuntamiento debería ofrecer a los pequeños comerciantes la condonación de los alquileres y realojos en locales comerciales cerrados vacíos en ejes comerciales con un canon similar al del mercado. "Y nada de avales, que eso es deuda y ustedes lo saben", ha remachado, tras incidir en que los mercados son servicio público.

"No vamos a dejarles solos"

Tras escuchar a la concejala de Más Madrid, la titular de Hacienda le ha contestado, además de la socialista Enma López, que la concesión "es un método de gestión indirecta de los servicios públicos, o sea, ni privados ni riquezas, simplemente es un método de gestión indirecta perfectamente reconocido por la ley que no implica ninguna de las cosas que ustedes dicen".

La delegada Hidalgo ha puesto el foco en el "acompañamiento integral para los 25 comerciantes afectados con el objetivo de minimizar el impacto económico y social del cierre". "No vamos a dejarles solos", se ha comprometido.

El primer paso dado por el Ayuntamiento ha sido hacer un "seguimiento individualizado de cada caso para conocer las necesidades de cada comerciante, su voluntad de realojo o de cese temporal en las condiciones concretas de cada negocio".

Para quienes quieran continuar su actividad y hayan mostrado interés en una reubicación temporal, "el Ayuntamiento ha puesto a su disposición la red entera de mercados municipales". "A fecha de hoy ya hay comerciantes que están eligiendo dónde irse, cómo irse y de qué manera irse", ha detallado, algo que se está realizando con tutorización individualizada.

Junto a este acompañamiento se está tramitando una ayuda directa extraordinaria para los 25 comerciantes afectados que así lo requieran. Está dotada con un importe máximo de hasta 10.000 euros por comerciante hasta una suma total de 250.000 euros.

Esta ayuda permitirá financiar los gastos necesarios para retomar la actividad en el local de destino, el desmontaje, transporte de mercancías, equipamientos y también podrán cubrir los gastos derivados del cese temporal para quienes no se reubiquen.

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Engracia Hidalgo ha concluido señalando que durante este mes de julio se está acometiendo una auditoría y que por sensatez no adelantará ninguna posible causa de la situación a la que se ha llegado.